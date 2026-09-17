Avec le Kicks, Nissan reste dans la course de l'hybride

Nissan prépare la succession du Juke thermique. Alors que sa prochaine génération passera au 100 % électrique au printemps 2027, le constructeur nippon annonce le lancement du Kicks en Europe. Ce B-SUV hybride, déjà commercialisé sur d’autres marchés, viendra se mesurer au Peugeot 2008 voire même au Renault Symbioz.

Actuellement fabriqué au Japon pour plus de 70 marchés, le Nissan Kicks sera également produit dans l'usine de Sunderland (Angleterre) pour l'Europe. ©Nissan

Nissan réorganise son offre sur le marché des B-SUV. Alors que la prochaine génération du Juke passera au 100 % électrique au printemps 2027, le constructeur nippon ne renonce pas pour autant à proposer une alternative hybride sur ce segment particulièrement disputé. C’est précisément la mission confiée au Nissan Kicks, qui fera son arrivée en Europe dans les prochains mois.

Déjà commercialisé sur plusieurs marchés, ce modèle de 4,37 m de long entend assurer la relève du Juke thermique (4,21 m), au risque de venir jouer sur le terrain du Qashqai (4,43 m). Ses dimensions généreuses le positionnent en effet sur le haut du segment B-SUV, de quoi le placer face aux Peugeot 2008 (4,30 m) et Renault Captur (4,24 m), mais aussi face au Renault Symbioz (4,41 m).

Actuellement fabriqué au Japon, Nissan promet que le Kicks sera également fabriqué dans l’usine de Sunderland (Angleterre) pour l'Europe, aux côtés du Qashqai, du Juke et de la Leaf. "C'est une excellente nouvelle qui témoigne de l'agilité et de la rapidité avec lesquelles nous sommes capables de lancer de nouveaux modèles sur de nouveaux marchés", se félicite Massimiliano Messina, chairperson de Nissan pour la région AMIEO.

L’arrivée de la Pixo électrique sur le segment A

Au total, le Nissan Kicks s'est vendu à plus de 1,8 million d'exemplaires sur plus de 70 marchés. Ce B-SUV est équipé de la troisième génération de la technologie hybride maison e-Power, lancée en 2025 sur le Qashqai et plus récemment sur le X-Trail restylé.

"Le Kicks est un crossover compact qui associe la motorisation hybride unique e‑Power de Nissan, un design séduisant et des technologies innovantes. L'électrification assortie d'un choix varié correspond aux attentes des clients européens ; le lancement du Kicks démontrera une fois de plus que Nissan propose des solutions adaptées à tous", ajoute Massimiliano Messina.

Le Kicks est par ailleurs la deuxième nouveauté produit majeure annoncée par Nissan en Europe en septembre 2026. Le 23 septembre, la marque japonaise présentera en effet la Pixo, sa nouvelle citadine électrique du segment A. Si elle ressuscite une appellation déjà connue chez le constructeur, celle-ci reposera désormais sur la même plateforme que la Renault Twingo E-Tech.