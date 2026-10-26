Mercedes-Benz et Nissan stoppent leur coentreprise mexicaine

Depuis 2015, Mercedes-Benz et Nissan fabriquaient des véhicules ensemble dans l'usine mexicaine d’Aguascalientes. Ce ne sera bientôt plus le cas.

En effet, avec la mise en production du nouveau GLB dans l’usine hongroise de Kecskemét en mai 2026, la marque à l'étoile n'utilise plus ce site. Quant à Nissan, il y a arrêté la production des Infiniti QX50 et QX55 en fin d'année 2025. Deux modèles qui avaient même été retirés des catalogues mi-2025 à cause des droits de douane voulus par Donald Trump.

La coentreprise Mercedes-Benz/Nissan sera bientôt de l'histoire ancienne, mais le site d’Aguascalientes pourrait rebondir.

Selon le cabinet Inovev, "plusieurs constructeurs ont manifesté leur intérêt pour reprendre l'usine, dont les chinois BYD et Geely. L'usine, avec sa capacité de production de 230 000 véhicules par an et ses infrastructures déjà en place, est considérée comme un actif industriel intéressant."

Il faut toutefois noter que Nissan dispose, seul, d'un autre site dans cette ville d’Aguascalientes qui n'a rien à voir avec la coentreprise. Le nippon y produit toujours des Versa et Kicks.