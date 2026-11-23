Plus imposant, mieux équipé et doté d’une autonomie en nette progression, le nouveau Mercedes-Benz GLA entend retrouver son statut de best-seller de la marque en France. Succédant également à l’EQA, la troisième génération du SUV à l’étoile mise désormais sur une gamme multi-énergie. Nous avons pris le volant de sa version électrique, qui semble enfin avoir trouvé la bonne formule.

Le Mercedes-Benz GLA est dans un premier temps disponible avec trois motorisations 100 % électriques, tandis que les versions micro-hybrides arriveront en début d'année 2027. ©Mercedes-Benz

Commercialisé depuis 2014, le Mercedes-Benz GLA s’est rapidement imposé comme un modèle clé de la gamme du constructeur allemand. En France, le SUV a même décroché le titre de best-seller de la marque entre 2023 et 2025, franchissant la barre des 10 000 immatriculations annuelles pendant trois années consécutives. Mais le règne du GLA a subitement pris fin en 2026. Avec 5 700 unités vendues à fin octobre (-31,9 %), le SUV a en effet été détrôné par le nouveau Mercedes-Benz CLA, qui s’est livré à 7 564 exemplaires (+234,5 %) sur la même période. Lancé en avril 2021, son équivalent 100 % électrique, l’EQA, ne fait guère mieux avec 2 132 mises à la route (-18 %) depuis le début de l’année.

Pour relancer la dynamique de son SUV, Mercedes-Benz a donc choisi de revoir son approche en reprenant la recette qui a fait le succès de son nouveau CLA. Comme la berline et le nouveau GLB, la troisième génération du GLA adopte donc une stratégie multi-énergie, lui permettant d’être proposé à la fois avec des motorisations hybrides et 100 % électriques. La marque allemande fait ainsi disparaître l’EQA pour ne garder qu’un seul modèle sous le nom de GLA. Nous avons pu prendre le volant de l’une de ses versions électriques, en attendant l’arrivée des motorisations hybrides 48 V prévues pour début 2027.

Prise de muscles

Les dimensions de ce nouveau Mercedes-Benz GLA ont été revues à la hausse. La troisième génération du SUV mesure désormais 4,56 m de long, soit 15 cm de plus que l’ancienne mouture, mais aussi 10 cm de plus que l’EQA. La largeur progresse également pour atteindre 1,87 m (contre 1,83 m auparavant), au même titre que l’empattement qui passe à 2,79 m (contre 2,73 m initialement). Seule la hauteur baisse légèrement de 2 cm, à 1,60 m. Outre le gain de dimensions, ce nouvel opus du GLA se distingue également par un look plus sportif que celui de son prédécesseur. Il présente en effet une voie arrière plus large (+3 cm), des épaules plus musclées et des jantes pouvant atteindre jusqu’à 20 pouces sur les finitions haut de gamme. Le GLA électrique se distingue d’ailleurs par sa face avant, dont la calandre adopte un contour rétroéclairé qui intègre un total de 608 points lumineux.

À l’intérieur, les gains de dimensions du GLA profitent à l’habitabilité. L’empattement allongé dégage plus d’espace pour les jambes des passagers arrière, tandis que la ligne de toit du SUV et le toit panoramique de série offrent une meilleure garde au toit. En électrique ou en hybride, le coffre du nouveau GLA affiche une capacité allant jusqu'à 410 l, soit 70 l de plus que le modèle précédent. D’autant que la version 100 % électrique du SUV compte également un frunk d’une capacité de 107 l. Enfin, la planche de bord se compose d’un écran conducteur de 10,25 pouces et d’un écran central de 14 pouces, tandis qu’un écran supplémentaire de 14 pouces peut également être choisi en option pour le passager avant. L’ensemble forme alors le MBUX Superscreen de Mercedes-Benz, composé de technologies dernier cri.

Autonomie convaincante

Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergie de Mercedes-Benz, la MMA, le GLA de deuxième génération abandonne le diesel et reprend les mêmes motorisations du CLA. À son lancement, le SUV est donc d’abord proposé dans trois versions 100 % électriques. La première, baptisée GLA 200, développe 224 ch et est équipée d’une batterie LFP d’une capacité de 58 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 447 km entre deux recharges. La deuxième, le GLA 250+, offre une puissance de 272 ch et embarque une batterie NMC de 85 kWh, pour une autonomie allant jusqu'à 657 km, selon la norme WLTP. C’est d’ailleurs cette version, la plus endurante des trois, que nous avons eue à l’essai.

La troisième version, le GLA 350 4MATIC, jouit quant à elle d’une transmission intégrale et d’une puissance de 354 ch. Dotée de la même batterie NMC de 85 kWh, l’autonomie est en revanche ici abaissée à 643 km maximum. Mercedes-Benz indique qu’un autre modèle équipé d'une batterie NMC de 71 kWh sera également commercialisé début 2027. Le nouveau GLA 100 % électrique se distingue aussi par sa recharge rapide. L’architecture électrique de 800 volts peut en effet considérablement réduire le temps de charge, puisque notre version à l’essai, le GLA 250+, peut récupérer jusqu’à 270 km en seulement dix minutes.

Un comportement routier très sain

C'est au volant que le nouveau GLA électrique confirme le mieux ses progrès. Le SUV allemand se distingue par un châssis particulièrement incisif, qui lui permet de se montrer précis et réactif dans les enchaînements de virages. La direction se montre également à la hauteur, précise dans ses réactions. Son comportement routier apparaît alors très sain, avec un équilibre qui inspire confiance, y compris lorsque le rythme s'accélère. Malgré son gabarit en hausse, il se montre agréable à conduire, sans sacrifier le confort. Un compromis qui lui permet de conjuguer dynamisme et polyvalence, aussi bien sur les trajets quotidiens que sur les parcours plus exigeants. L'efficience complète ce tableau. Lors de notre essai, le GLA s'est montré raisonnable en consommation, avec une moyenne de 15,9 kWh/100 km réalisée sur des routes sinueuses à proximité de Barcelone (Espagne).

Mercedes-Benz soigne également l'environnement à bord, avec une insonorisation renforcée et un travail sur les vibrations pour favoriser le confort sur les longs trajets. Le SUV enrichit aussi son arsenal technologique, avec huit caméras, cinq radars et douze capteurs ultrasoniques pour épauler le conducteur dans différentes situations. L'assistance au changement de voie, activable à l'aide du clignotant, figure d’ailleurs parmi les nouveautés. Le stationnement profite lui aussi d'évolutions, avec un système capable de détecter des emplacements sans marquage au sol et d'assister le véhicule pour en sortir. Disponible en cinq niveaux de finition, le Mercedes-Benz GLA électrique rejoindra les concessions françaises d’ici à la fin de l’année 2026. Sa version d’entrée de gamme, la 200, est facturée à partir de 44 400 euros. La 250+, notre version d’essai qui est aussi la plus endurante, s’échange contre un minimum de 50 700 euros. Enfin, la déclinaison 350 4MATIC, qui coiffe pour l’instant la gamme, est facturée à partir de 54 700 euros.