La rentabilité de Mercedes-Benz Cars mise à mal au troisième trimestre 2026

L'alerte sur les résultats 2026 se confirme. En effet, le constructeur de Stuttgart a vu la rentabilité de sa branche automobile quasiment divisée par deux au troisième trimestre, à 2,5 % contre 4,8 % un an plus tôt. Un recul de 2,3 points.

Le bénéfice opérationnel ajusté (Ebit) du segment automobile, entre juillet et septembre, a diminué de 50,8 %, à 560 millions d'euros, selon un communiqué du constructeur. Le cash flow est aussi passé dans le rouge.

"Les conditions de marché sont devenues encore plus difficiles au cours de l'année, en particulier en Chine", a expliqué le président du directoire de Mercedes-Benz, Ola Källenius. Dans ce pays, les ventes de Mercedes-Benz ont reculé de près d'un tiers au troisième trimestre (-31 %), à quelque 86 800 unités.

Dans ces conditions difficiles, Mercedes-Benz a abaissé, mardi 27 octobre, ses prévisions pour l'exercice 2026, n'anticipant plus pour sa division automobile qu'une marge opérationnelle ajustée de 2 à 3 %, contre 3 à 5 % auparavant.

Par ailleurs, le bénéfice opérationnel du groupe, qui commercialise également des véhicules utilitaires légers et propose des services financiers, n'est plus prévu en hausse significative, mais au niveau de celui de 2025.

Cependant, au troisième trimestre, l'Ebit publié par le groupe a tout de même bondi de 136,4 % à 1,78 milliard d'euros, un regain qui s'explique cependant par "des ajustements moins importants" qu'un an plus tôt à la même période.

Le bénéfice net de Mercedes a lui augmenté de 27,6 % à 1,52 milliard d'euros, soutenu par la croissance des livraisons en Europe (+5 %) et aux États-Unis (+6 %). Les ventes de véhicules 100 % électriques ont, elles, bondi entre juillet et septembre de 52 % sur un an, à plus de 78 000 unités.

Un plan de départ volontaire à venir

Face aux vents contraires, le constructeur comme ses concurrents allemands Volkswagen et BMW cherche à comprimer fortement ses coûts pour préserver sa compétitivité.

La direction discute avec les représentants des salariés des modalités d'un programme d'économies, qui pourrait inclure un allongement du temps de travail sans compensation salariale ainsi qu'une présence accrue des équipes sur les sites.

Dans son communiqué, Mercedes a aussi indiqué relancer un programme de départs volontaires pour les fonctions indirectes en Allemagne dès décembre 2026. (avec AFP)