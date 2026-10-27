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Constructeurs

Mercedes-Benz ajuste à la baisse ses objectifs financiers 2026

Publié le 27 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Malgré un bénéfice opérationnel meilleur qu'attendu au troisième trimestre 2026, Mercedes-Benz vient de baisser ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le constructeur met en avant un marché chinois de plus en plus difficile et une augmentation des coûts.
Mercedes-Benz résultats
Mercedes-Benz ne vise plus qu'une marge opérationnelle de 2 à 3 % sur l'exercice 2026. ©Mercedes-Benz

Alors que les ventes du groupe Mercedes-Benz ont reculé de 6 % au troisième trimestre 2026, à 491 700 unités, le constructeur annonce aujourd'hui abaisser ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2026.

 

Pour sa division automobile, le constructeur allemand n'anticipe plus qu'une marge opérationnelle ajustée 2026 de 2 % à 3 %, contre 3 % à 5 % auparavant, précise le communiqué. Le bénéfice opérationnel du groupe n'est plus prévu en hausse significative, mais au niveau de celui de 2025. Le flux de trésorerie disponible de l'activité industrielle devrait également être nettement inférieur à celui de l'an dernier.

 

Mercedes-Benz justifie ses ajustements à cause d'un environnement de marché de plus en plus difficile en Chine et d'une hausse des coûts, notamment des matériaux, attendue au quatrième trimestre.

 

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Pour le seul troisième trimestre 2026, le bénéfice opérationnel (Ebit) a cependant atteint 1,77 milliard d'euros, un peu mieux qu'attendu par le consensus, selon des résultats préliminaires qui seront détaillés mercredi 28 octobre 2026.

 

Face à ces difficultés, Mercedes-Benz cherche à réduire ses coûts pour préserver sa compétitivité. "Nous devons continuer à tout mettre en œuvre pour réduire les coûts afin de proposer nos produits de qualité à des prix compétitifs", déclarait en juillet dernier le président du directoire, Ola Källenius.

 

La direction discute avec les représentants des salariés des modalités de ce programme, qui pourrait inclure un allongement du temps de travail sans compensation salariale ainsi qu'une présence accrue des équipes sur les sites.

 

Concurrence intense des marques chinoises

 

Mercedes-Benz, comme son rival bavarois BMW, continue de subir la pression sur le marché chinois, où les constructeurs locaux intensifient la concurrence et pèsent sur les prix. Volvo Cars, contrôlé par le groupe chinois Geely, a de son côté déclaré le 23 octobre 2026 être confronté à une "concurrence intense des nouvelles marques chinoises", qui a pratiquement supprimé toute possibilité de rentabilité pour les marques premium historiques, selon le constructeur suédois.

 

Fin juillet, BMW avait mis en place un plan pour supprimer 8 000 emplois d'ici fin 2027 via un vaste programme de départs volontaires, dont la clôture a récemment été avancée en raison de son succès. (avec AFP)

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