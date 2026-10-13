Le contrat d'agent ne sera pas déployé avant 2028 dans le réseau français de Mercedes-Benz

Le contrat d'agent est toujours d'actualité chez Mercedes-Benz, et déjà déployé dans certains pays d'Europe, mais pour la France l'échéance a été repoussée. "Il ne sera pas déployé avant 2028", a indiqué Pierre-Emmanuel Chartier, PDG de Mercedes-Benz France. "Nous le ferons lorsque nous serons certains de la qualité des systèmes informatiques."

En attendant, le commerce continue et Mercedes-Benz peut dire merci à sa nouvelle gamme électrique. En effet, depuis l'arrivée du nouveau CLA, marquant le top départ de la nouvelle génération de véhicules électriques frappés de l'étoile, les ventes de Mercedes-Benz sur ce segment de marché sont en forte progression. De quoi atténuer la baisse des volumes globale (-7 % ; 1 244 000 unités à fin septembre 2026).

Avec le CLA, mais aussi les nouveaux GLB, GLC, la Classe C et bientôt le GLA, les ventes de VE de la marque sont en hausse de 40 %, avec plus de 165 000 unités sur les neuf premiers mois de l'année. La progression est encore plus forte sur le seul 3e trimestre, avec 61 % de mieux. De quoi réjouir Jens Kunath, vice-président ventes et services financiers de Mercedes-Benz Cars, mais aussi Pierre-Emmanuel Chartier.

2/3 des ventes 2027 en électrique

"Les ventes du CLA ont été multipliées par 3,5, celles du GLC sont en hausse de 50 %", indique le dirigeant français. Une nouvelle génération de modèles électriques qui représente "40 % des prises de commandes", indique Pierre-Emmanuel Chartier. "Depuis le début de l'année 2026, les véhicules électriques s'adjugent 50 % de nos commandes en France et nous devrions atteindre 55 % d'ici la fin de l'année", ajoute le PDG. "En 2027, ce sera même 2/3 avec la montée en puissance du GLA qui est au cœur du marché", poursuit-il.

Une tendance dans les signatures qui est visible dans les immatriculations de Mercedes-Benz en France. Après neuf mois d'activité, les VE représentent 37,7 % des mises à la route (11 336 unités ; +126,2 %). Sur le seul mois de septembre 2026, la part des VE dans les immatriculations a même atteint 43,3 % (1 792 ; +71,5 %). Les électriques portent donc Mercedes-Benz dans l'Hexagone qui totalise 30 039 immatriculations (-1 %) sur le marché VP total.

"La concurrence est stimulante"

Comme beaucoup de marques opérant en Chine, Mercedes-Benz n'échappe pas aux difficultés dans le pays (-29 % à fin septembre) sur un marché total en baisse de 20 % et en plein bouleversements. Cela étant, Jens Kunath souligne que les dernières nouveautés de la marque ont trouvé un écho favorable, comme notamment le nouveau GLC à empattement long.

Mais les marques chinoises sont aussi en Europe avec, notamment, une pression sur les prix. Mercedes-Benz affirme que cela n'a pas eu d'impact sur les siens jusqu'ici. "La concurrence est stimulante", explique Pierre-Emmanuel Chartier. "Il ne faut pas écarter l'expérience et l'expertise de notre marque. Une voiture ne se limite pas à une batterie, c'est aussi du confort, de la sécurité, mais aussi une valeur résiduelle."