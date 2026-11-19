Attendu par des millions de joueurs à travers le monde, Grand Theft Auto VI est sorti ce jeudi 19 novembre 2026. De nombreux constructeurs automobiles ont profité de l’engouement suscité par ce phénomène culturel mondial en associant leurs modèles à l’univers du jeu. Une stratégie de communication qui vise à toucher un public plus jeune.

Les constructeurs automobiles profitent de l'engouement autour de GTA VI pour mettre en scène leurs modèles dans l'univers du jeu. ©DR

Difficile de passer à côté du phénomène GTA VI. Après treize ans d’attente, le sixième opus de la célèbre franchise de jeux vidéo Grand Theft Auto est officiellement sorti ce jeudi 19 novembre 2026. Un lancement très attendu par des millions de joueurs à travers le monde, qui dépasse largement les frontières du jeu vidéo. Et cela n’a d’ailleurs pas échappé aux constructeurs automobiles.

À l'approche de la sortie du jeu, de nombreuses marques ont en effet investi les réseaux sociaux pour surfer sur l’engouement suscité autour de ce phénomène culturel mondial. En associant leurs modèles à l'univers graphique de GTA VI, les constructeurs automobiles utilisent alors le jeu vidéo comme un véritable outil marketing. Un moyen de renforcer leur notoriété auprès d’un public plus jeune et de valoriser leurs voitures, sans passer par une campagne publicitaire traditionnelle.

Des clins d’œil à l’univers du jeu

Grand Theft Auto VI plonge les joueurs dans l'État fictif de Leonida, largement inspiré de la Floride. Son territoire abrite notamment la ville de Vice City, une métropole qui fait écho à Miami. Palmiers, plages, couleurs saturées, néons et couchers de soleil composent une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Et c’est précisément cet univers que les marques ont décidé de détourner à leur avantage. Pourtant, aucune d’entre elles n’est présente dans le jeu. Rockstar Games, l'éditeur de la franchise, ne disposant pas de licences officielles pour reproduire les véhicules des constructeurs, ceux-ci sont alors représentés dans le jeu sous des noms et des identités fictifs.

Hyundai a d’ailleurs été l'une des premières marques à s’approprier l’univers de GTA VI. Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux le 17 septembre 2026, le constructeur sud-coréen a mis en scène son Santa Fe dans un décor inspiré de Vice City. La palette de couleurs, l'ambiance et le traitement graphique reprennent alors directement les codes visuels des supports promotionnels de GTA VI. Si Hyundai a ouvert la voie, d’autres marques, à l’image de BMW, ont également décidé de capitaliser sur la célèbre franchise de jeux vidéo. Le 19 septembre 2026, le constructeur allemand a donc mis en scène, sur ses réseaux sociaux, un cabriolet rouge inspiré de sa Série 3 E30, dans un décor aux couleurs caractéristiques de GTA VI. Une publication qui n’a rien d’anodin puisque le modèle avait fait son apparition dans la troisième bande-annonce du jeu, sous la forme d'une copie virtuelle.

Certaines marques ont préféré jouer sur l'attente autour du jeu. C'est le cas par exemple de Citroën avec son concept 2CV, qui indique sur une publication : "On a reçu la nouvelle 2CV avant la sortie de GTA VI". D'autres marques du groupe Stellantis, comme Fiat, sont également allées dans ce sens. La marque italienne a mis en avant sa nouvelle Topolino Sport, une voiture sans permis accessible dès 14 ans, avec la mention "13 ans… juste une de plus et ça aurait pu conduire une Fiat Topolino". DS Automobiles a quant à elle choisi de mettre en scène son concept F3ver, présenté au Mondial de l'Auto 2026, en reprenant les codes de la boîte du célèbre jeu vidéo. Sous la photo, on peut voir comme légende "l'attente est terminée". Enfin, la marque Volvo, réputée pour ses innovations en matière de sécurité automobile, a publié un post dans lequel on peut lire : "Nous avons passé 99 ans à empêcher des collisions. Vous avez attendu 13 ans pour les causer".

À la veille de la sortie du jeu, Mercedes-Benz a également rejoint le mouvement en publiant quatre visuels transposant plusieurs de ses modèles dans l'univers de Vice City. La filiale française de la marque à l’étoile a notamment mis en avant une AMG GT, une 300 SL et un Classe G. Des choix, là aussi, qui sont loin d’être un hasard puisque le design de ces trois modèles a inspiré des véhicules virtuels dans le jeu. Les publications se sont accélérées à quelques heures du lancement, la plupart utilisant l’intelligence artificielle, notons-le. Parmi les autres constructeurs ayant surfé sur le phénomène, on retrouve Peugeot, Lancia, Mini, Suzuki France, mais aussi des marques plus prestigieuses comme Lamborghini, Aston Martin ou encore Lotus.

Enfin, les constructeurs chinois ont eux aussi décidé de se prêter au jeu, à l’image de Changan, Omoda & Jaecoo, XPeng ou de BYD. Le 18 novembre 2026, le compte Instagram de BYD Europe a ainsi publié trois vidéos faisant référence à GTA VI. La première détourne la jaquette du jeu en remplaçant le célèbre logo "Grand Theft Auto" par le nom de la marque, "Build Your Dreams". Les deux autres poussent la référence plus loin en intégrant une BYD Seal directement dans l'univers virtuel du jeu, qui reprend alors les codes graphiques et certaines mécaniques de la célèbre licence. La légende accompagnant les publications ne laisse d’ailleurs planer aucun doute quant au lien avec GTA VI : "Alors que la moitié du monde est coincée dans un embouteillage pixélisé ce soir… les vraies rues sont grandes ouvertes au volant de BYD".