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Distribution

Le GAAP s’associe au groupe GPA pour faciliter l’accès aux pièces de réemploi

Publié le 13 novembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
< 1 min de lecture
Le Groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP) annonce un partenariat avec le groupe GPA. L’accord doit permettre à ses adhérents d’accéder à 170 000 références de pièces de réemploi certifiées, disponibles sous 24 à 48 heures partout en France.
GAAP GPA agents
Officialisation du partenariat entre le GAAP et le groupe GPA le 26 septembre 2026. ©GAAP

Le Groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP) annonce la signature d’un partenariat avec le groupe GPA. Cette collaboration permet aux adhérents de l’organisation professionnelle de simplifier leur accès à 170 000 références de pièces de réemploi certifiées.

 

Le GAAP assure que ces pièces sont disponibles sous 24 à 48 heures sur l’ensemble du territoire français. L’annonce a été faite lors du salon Trajectoire Proximity, organisé par le groupement le 25 septembre 2026 à Gevrey-Chambertin (21).

 

Karim Hamadache, président du GAAP : "Peugeot ne pourra pas se mettre en mode reconquête sans son réseau d'agents"

 

Le GAAP précise que l’accord conclu avec le groupe GPA "s’inscrit également dans une démarche de développement durable. En favorisant le recours à la pièce de réemploi certifiée, les adhérents du GAAP disposent d’une solution qui contribue au développement de l’économie circulaire tout en répondant aux attentes croissantes des automobilistes en matière de réparation responsable".

 

Un partenariat réalisé sous l’impulsion du président du GAAP, Karim Hamadache, qui vise notamment à répondre aux problématiques de vieillissement du parc, aux questions de disponibilité des pièces et à la maîtrise des coûts de réparation. Des sujets qui préoccupent les agents depuis cinq ans.

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