Stellantis grignote des parts de marché en Europe

Les immatriculations de Stellantis (en incluant Leapmotor) ont progressé de 6,8 % à fin septembre 2026 et dépassent les deux millions d’unité. Une performance qui permet au groupe d’atteindre une part de marché de 16,9 %, en légère hausse de 0,18 point. Dans le détail, sans prendre en compte sa marque chinoise, Stellantis a immatriculé 1,93 million de véhicules sur la même période, en croissance de 3 %.

"Les progrès enregistrés en EU30 témoignent de la rigueur dans l’exécution de notre plan FaSTLAne 2030, de l’engagement de nos équipes et de l’accueil favorable des clients à une gamme de produits qui s’étoffe. Ces résultats renforcent notre conviction que ce plan pose des bases plus solides pour une croissance durable", s’enthousiasme Emanuele Cappellano, directeur des opérations de l’Europe élargie chez Stellantis.

Deux ans après son entrée sur le marché européen lors du Mondial de l’Auto de Paris, Leapmotor poursuit son expansion. La marque chinoise assure avoir livré 100 000 véhicules par mois à l’échelle mondiale pour le troisième mois consécutif. En Europe, son réseau commercial compte désormais 1 000 points de vente répartis dans 36 pays.

Les marchés italien et français porte le groupe

En parallèle, Stellantis assure occuper la première place sur les marchés italien et français. Ainsi, dans la Grande Botte, le groupe place cinq de ses modèles parmi les dix meilleures ventes. En effet, la Fiat Pandina et le Jeep Avenger occupent les deux premières places, tandis que la Fiat Grande Panda et la Citroën C3 se classent respectivement quatrième et cinquième. La Peugeot 208, quant à elle, se situe à la dixième place.

Dans l’Hexagone, le constructeur conserve la tête du marché total. En effet, Peugeot place quatre de ses modèles dans le top 10 des meilleures ventes en France : les Peugeot 208, 2008, 3008 et 308. En parallèle, Citroën voit ses immatriculations de voitures particulières bondir de 21,2 % sur le seul mois de septembre 2026. Cette performance permet à la marque aux chevrons de se hisser à la troisième place du marché français, portée par les C5 Aircross, ë-C3 et C3 Aircross.

Plus largement, sur les principaux marchés européens, Stellantis enregistre une croissance de ses ventes dans plusieurs pays. Ainsi, elles ont augmenté de 5,8 % au Royaume-Uni, de 4,2 % en Allemagne, de 3,8 % en Italie et de 0,8 % en Espagne. C’est en Autriche (+20,9 %) et en Pologne (+8,1 %) que le constructeur enregistre ses plus fortes hausses.

En pole position sur les segments A et B

Au niveau des marques, Fiat et Citroën affichent les croissances les plus significatives avec des progressions respectives de 20 % et de 8,6 %, suivies de Lancia (+3,5 %) et d’Opel (+3 %). D’autre part, Stellantis revendique la première place sur les segments A et B. Selon le groupe, la gamme "Smart Car", qui regroupe les Citroën C3 et C3 Aircross, la Fiat Grande Panda et l’Opel Frontera, enregistre une hausse de ses immatriculations de 64,6 %.

Avec une part de marché de 16,5 %, Stellantis se positionne en tête du segment des voitures particulières hybrides (HEV, MHEV et PHEV). En parallèle, sur le marché des véhicules utilitaires légers, Stellantis Pro One, l’entité dédiée au marché professionnel, se maintient à la première place avec une part de marché de 28,1 %.