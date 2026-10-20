Leapmotor démarre la production de son B10 en Espagne

Leapmotor tisse sa toile industrielle en Espagne. Le 16 octobre 2026, Stellantis a en effet officiellement lancé la production du B10 dans son usine espagnole de Saragosse. Le SUV 100 % électrique chinois rejoint ainsi certains modèles du groupe qui y sont déjà fabriqués, à savoir l’Opel Corsa, la Peugeot 208 et de la Lancia Ypsilon. Pour le Leapmotor B10, la cadence doit atteindre 300 unités par jour.

"Nos racines sont en Chine et notre ambition est mondiale. L’Europe constitue une composante stratégique de cette ambition, et produire à Saragosse nous permet de rapprocher notre technologie des marchés et des clients européens", a déclaré Zhu Jiangming, fondateur et président de Leapmotor.

Saragosse, première étape de l'implantation industrielle

Cette implantation intervient dans un contexte où de nombreux constructeurs chinois cherchent à produire leurs véhicules en Europe. En s'appuyant sur les infrastructures industrielles de son partenaire Stellantis, Leapmotor s'affranchit ainsi des droits de douane de 30,7 % appliqués à ses modèles 100 % électriques importés de Chine vers l'Union européenne.

Le B10 n'est toutefois qu'une première étape, puisque Leapmotor prévoit également d'assembler sa berline 100 % électrique, la B05, dans la même usine à partir de 2027. Mais son implantation industrielle en Espagne pourrait ne pas se limiter à Saragosse. Selon nos confrères espagnols de la Tribuna de Automoción, quatre autres modèles du constructeur chinois pourraient être fabriqués à l'avenir dans l'usine de Villaverde, près de Madrid.

Selon des sources interrogées par le média, il s’agirait des Leapmotor B03, B03X, C10 et B01 sortiront des lignes de production du site espagnol, avec une cadence annuelle de 90 000 unités à partir de 2029. La berline 100 % électrique B03 serait ainsi attendue au deuxième trimestre 2028, suivie du B03X, un B-SUV également à batterie, au troisième trimestre de la même année.

L'usine de Villaverde assemble actuellement les Citroën C4 et C4 X, mais la prochaine génération de ces modèles devrait être produite à Kénitra, au Maroc. Cette délocalisation pourrait donc libérer des capacités pour les modèles de Leapmotor. Cependant, Stellantis n'a, pour l’heure, confirmé ni l'attribution de ces modèles à Villaverde ni l'éventuel investissement de 400 millions d'euros évoqué pour adapter les lignes de production.