Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Leapmotor démarre la production de son B10 en Espagne

Publié le 20 octobre 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Stellantis officialise les débuts de production du Leapmotor B10 dans son usine de Saragosse, en Espagne. Le SUV chinois sera produit à un rythme de 300 véhicules par jour, aux côtés des Opel Corsa, Peugeot 208 et Lancia Ypsilon. La berline 100 % électrique B05 sera également assemblée sur le site espagnol dès 2027.
La production du Leapmotor B10 a démarré dans l'usine de Saragosse, en Espagne, le 16 octobre 2026. ©Stellantis

Leapmotor tisse sa toile industrielle en Espagne. Le 16 octobre 2026, Stellantis a en effet officiellement lancé la production du B10 dans son usine espagnole de Saragosse. Le SUV 100 % électrique chinois rejoint ainsi certains modèles du groupe qui y sont déjà fabriqués, à savoir l’Opel Corsa, la Peugeot 208 et de la Lancia Ypsilon. Pour le Leapmotor B10, la cadence doit atteindre 300 unités par jour.

 

Leapmotor tisse sa toile industrielle en Espagne

 

"Nos racines sont en Chine et notre ambition est mondiale. L’Europe constitue une composante stratégique de cette ambition, et produire à Saragosse nous permet de rapprocher notre technologie des marchés et des clients européens", a déclaré Zhu Jiangming, fondateur et président de Leapmotor.

 

Saragosse, première étape de l'implantation industrielle

 

Cette implantation intervient dans un contexte où de nombreux constructeurs chinois cherchent à produire leurs véhicules en Europe. En s'appuyant sur les infrastructures industrielles de son partenaire Stellantis, Leapmotor s'affranchit ainsi des droits de douane de 30,7 % appliqués à ses modèles 100 % électriques importés de Chine vers l'Union européenne.

 

Le B10 n'est toutefois qu'une première étape, puisque Leapmotor prévoit également d'assembler sa berline 100 % électrique, la B05, dans la même usine à partir de 2027. Mais son implantation industrielle en Espagne pourrait ne pas se limiter à Saragosse. Selon nos confrères espagnols de la Tribuna de Automoción, quatre autres modèles du constructeur chinois pourraient être fabriqués à l'avenir dans l'usine de Villaverde, près de Madrid.

 

Leapmotor peine à trouver la bonne carburation en France

 

Selon des sources interrogées par le média, il s’agirait des Leapmotor B03, B03X, C10 et B01 sortiront des lignes de production du site espagnol, avec une cadence annuelle de 90 000 unités à partir de 2029. La berline 100 % électrique B03 serait ainsi attendue au deuxième trimestre 2028, suivie du B03X, un B-SUV également à batterie, au troisième trimestre de la même année.

 

L'usine de Villaverde assemble actuellement les Citroën C4 et C4 X, mais la prochaine génération de ces modèles devrait être produite à Kénitra, au Maroc. Cette délocalisation pourrait donc libérer des capacités pour les modèles de Leapmotor. Cependant, Stellantis n'a, pour l’heure, confirmé ni l'attribution de ces modèles à Villaverde ni l'éventuel investissement de 400 millions d'euros évoqué pour adapter les lignes de production.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Le groupe Hess se porte acquéreur de Grand Est Automobiles

Le groupe Hess se porte acquéreur de Grand Est Automobiles

D’où viennent les clients des marques chinoises ?

D’où viennent les clients des marques chinoises ?

Stellantis : Gilles Vidal réorganise les centres de design Citroën, DS et Opel

Stellantis : Gilles Vidal réorganise les centres de design Citroën, DS et Opel

Stellantis fait évoluer les directions de DS, Lancia et Alfa Romeo en France

Stellantis fait évoluer les directions de DS, Lancia et Alfa Romeo en France

Florian Huettl, Opel : "Nous nous sommes engagés dans un projet inédit avec Leapmotor"

Florian Huettl, Opel : "Nous nous sommes engagés dans un projet inédit avec Leapmotor"

Gilles Vidal, Stellantis : "Faire revivre un modèle doit avoir du sens"

Gilles Vidal, Stellantis : "Faire revivre un modèle doit avoir du sens"

Laisser un commentaire

cross-circle