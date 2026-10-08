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Constructeurs

Leapmotor tisse sa toile industrielle en Espagne

Publié le 8 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Alors que les B10 et B05 vont prendre vie dans l'usine espagnole de Saragosse, Leapmotor pourrait produire quatre autres modèles sur le site de Villaverde, près de Madrid. Ils devraient remplacer les Citroën C4 et C4X dont les successeurs sortiront de l'usine de Kénitra, au Maroc.
L'usine de Villaverde, près de Madrid en Espagne, produit aujourd'hui des Citroën C4 et C4X. ©Stellantis

Leapmotor sera-t-il bientôt un constructeur européen ? D'ici la fin de l'année, le SUV B10 sera produit à un rythme de 300 véhicules par jour sur le site espagnol de Saragosse. Ce modèle sera rejoint, au troisième trimestre 2027, par la berline électrique B05.

 

Peugeot, Opel, Leapmotor… dans les coulisses de l’usine Stellantis de Saragosse

 

Mais selon nos confrères espagnols de la Tribuna de Automoción, quatre autres modèles Leapmotor seraient fabriqués à l'avenir dans l'usine de Villaverde, près de Madrid.

 

Selon des sources interrogées par le média, les B03, B03X, C10 et la B01 tomberont des chaînes de Villaverde à une cadence de 90 000 unités par an à partir de 2029.

 

Un investissement de 400 millions d'euros ?

 

Le B03 devrait ainsi avoir un passeport européen à partir du deuxième trimestre 2028 et au troisième trimestre de la même année pour le B03X.

 

Pour l'heure, le site de Madrid produit les Citroën C4 et C4X mais la prochaine génération de la berline française devrait être produite à Kénitra, au Maroc.

 

Pour accueillir ses productions, Stellantis pourrait investir 400 millions d'euros pour adapter les chaînes de production. L'usine serait alors stoppée deux à trois mois pour réaliser les travaux. Interrogé, le constructeur n'a toutefois pas confirmé ses attributions et la somme à investir.

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