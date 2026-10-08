Leapmotor tisse sa toile industrielle en Espagne

Leapmotor sera-t-il bientôt un constructeur européen ? D'ici la fin de l'année, le SUV B10 sera produit à un rythme de 300 véhicules par jour sur le site espagnol de Saragosse. Ce modèle sera rejoint, au troisième trimestre 2027, par la berline électrique B05.

Mais selon nos confrères espagnols de la Tribuna de Automoción, quatre autres modèles Leapmotor seraient fabriqués à l'avenir dans l'usine de Villaverde, près de Madrid.

Selon des sources interrogées par le média, les B03, B03X, C10 et la B01 tomberont des chaînes de Villaverde à une cadence de 90 000 unités par an à partir de 2029.

Un investissement de 400 millions d'euros ?

Le B03 devrait ainsi avoir un passeport européen à partir du deuxième trimestre 2028 et au troisième trimestre de la même année pour le B03X.

Pour l'heure, le site de Madrid produit les Citroën C4 et C4X mais la prochaine génération de la berline française devrait être produite à Kénitra, au Maroc.

Pour accueillir ses productions, Stellantis pourrait investir 400 millions d'euros pour adapter les chaînes de production. L'usine serait alors stoppée deux à trois mois pour réaliser les travaux. Interrogé, le constructeur n'a toutefois pas confirmé ses attributions et la somme à investir.