Deux réunions exceptionnelles annoncées chez Stellantis Motorsport, lundi 23 novembre 2026, n'augurent rien de bon pour les programmes sportifs du constructeur. Le groupe pourrait stopper tout ou partie de ses investissements dans la compétition automobile.

Stellantis pourrait annoncer, lundi 23 novembre 2026, l'arrêt de ses investissements dans la compétition automobile. ©Peugeot/Xavier Bonilla/DPPI

Alors que Lancia brille en rallye, que Citroën et Opel vont bientôt lancer leur saison en Formule E et que Peugeot peaufine sa nouvelle hypercar WEC pour 2027, Stellantis devrait annoncer la fin de tous ses programmes sportifs.

En effet, Stellantis Motorsport, base de tous ces programmes à Versailles-Satory, devrait bientôt stopper ses activités selon une source interrogée par le Figaro. Ce site emploie environ 300 personnes, dont 220 en CDI selon nos confrères. Des profils très spécifiques qu'il sera difficile de réintégrer dans d'autres branches du constructeur.

L'annonce devrait être faite lundi 23 novembre 2026, à l'occasion de réunions extraordinaires des comités sociaux et économiques (CSE), à Poissy le matin et à Satory dans l'après-midi.

Le sport trinque souvent en cas de difficultés

Ce n'est pas la première fois que le sport sert de variable d'ajustement chez Stellantis ou ailleurs. En janvier 2012 déjà, Peugeot, à l'époque PSA, avait stoppé net son programme en endurance alors que la voiture et les pilotes allaient débuter les tests de pré-saison aux Etats-Unis.

En novembre 2016, alors que Volkswagen dominait sans partage le WRC avec la Polo et Sébastien Ogier, le constructeur annonça son retrait alors que la Polo 2017 avait été entièrement développée.

Plus récemment, Dacia, malgré la victoire au Dakar 2026, avait annoncé la fin de son programme sportif à la fin de cette année. Le groupe Renault a également mis fin, cette année, à l'aventure d'Alpine avec Signatech en endurance.

Stellantis pourrait officialiser l'arrêt des investissements dans le sport mécanique lundi 23 novembre 2026 à l'issue des réunions annoncées. Reste à savoir si cet arrêt sera brutal ou si les programmes en cours finiront comme prévu. Citroën et Opel viennent tout juste de boucler, aujourd'hui, les essais de la Formule-e Gen4 sur le circuit de Jarama. Difficile de croire qu'ils ne seront pas sur la grille au premier e-Prix le 16 janvier 2027.

Et qu'en sera-t-il de la compétition clients où des Citroën C3, Lancia Ypsilon et autres Peugeot 208 animent les rallyes d'Europe et les formules de promotion ?