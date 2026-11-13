Xavier Duchemin, Stellantis : "Entre 5 et 10 % des ventes de notre réseau pourraient changer de main"
Publié le 13 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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11 min de lecture
Alors que Stellantis retrouve une dynamique commerciale en France, ses réseaux peinent encore à renouer avec la rentabilité. Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France, évoque une nouvelle phase de consolidation qui pourrait concerner 5 à 10 % des volumes de vente.
Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France. ©Stellantis Communication/Xavier-Alexandre Pons
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