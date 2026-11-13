Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Xavier Duchemin, Stellantis : "Entre 5 et 10 % des ventes de notre réseau pourraient changer de main"

Publié le 13 novembre 2026

Par Catherine Leroy
11 min de lecture
Alors que Stellantis retrouve une dynamique commerciale en France, ses réseaux peinent encore à renouer avec la rentabilité. Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France, évoque une nouvelle phase de consolidation qui pourrait concerner 5 à 10 % des volumes de vente.
Xavier Duchemin Stellantis
Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France. ©Stellantis Communication/Xavier-Alexandre Pons

Le Journal de l’Automobile : Stellantis affiche une amélioration de ses résultats, mais le groupe évoque toujours une pression sur les prix en Europe. La situation est-elle aussi tendue en France ?

Xavier Duchemin : La France est probablement l’un des marchés les plus concurrentiels au monde. Nous avons vu arriver de nombreuses marques, notamment chinoises, alors que le marché n’a pas retrouvé son niveau d’avant le Covid. Nous avons perdu 500 000 immatriculations par rapport à 2019, avec davantage d’acteurs pour se partager le marché. Cela crée mécaniquement une pression sur les prix.

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Défense : Stellantis vend son usine canadienne de Brampton

Défense : Stellantis vend son usine canadienne de Brampton

Cote d’amour des constructeurs 2026 : la rentabilité déçoit de plus en plus les réseaux

Cote d’amour des constructeurs 2026 : la rentabilité déçoit de plus en plus les réseaux

Stellantis confie les rênes de l’Amérique du Nord à Pablo Di Si

Stellantis confie les rênes de l’Amérique du Nord à Pablo Di Si

Stellantis regroupe ses activités BtoB et VO à l’échelle européenne, Joël Verany aux commandes

Stellantis regroupe ses activités BtoB et VO à l’échelle européenne, Joël Verany aux commandes

Stellantis et l'Estaca veulent faciliter l’insertion des futurs ingénieurs

Stellantis et l'Estaca veulent faciliter l’insertion des futurs ingénieurs

Stellantis : grand remaniement à la tête du design européen pour Citroën, DS et Opel

Stellantis : grand remaniement à la tête du design européen pour Citroën, DS et Opel

Laisser un commentaire

cross-circle