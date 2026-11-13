Xavier Duchemin, Stellantis : "Entre 5 et 10 % des ventes de notre réseau pourraient changer de main"

Le Journal de l’Automobile : Stellantis affiche une amélioration de ses résultats, mais le groupe évoque toujours une pression sur les prix en Europe. La situation est-elle aussi tendue en France ?

Xavier Duchemin : La France est probablement l’un des marchés les plus concurrentiels au monde. Nous avons vu arriver de nombreuses marques, notamment chinoises, alors que le marché n’a pas retrouvé son niveau d’avant le Covid. Nous avons perdu 500 000 immatriculations par rapport à 2019, avec davantage d’acteurs pour se partager le marché. Cela crée mécaniquement une pression sur les prix.