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Constructeurs

Défense : Stellantis vend son usine canadienne de Brampton

Publié le 10 novembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Le constructeur automobile a officialisé la vente de son site canadien à Roshel, spécialiste des véhicules blindés. Une opération qui intervient dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis et suscite la colère du syndicat Unifor, inquiet pour l'avenir des salariés. 
Stellantis Chrysler Brampton Canada Défense
L'usine de Brampton (Canada) en 2023, lorsqu'elle produisait des modèles Chrysler et Dodge. ©Stellantis

À nouveau, une usine automobile se trouve reconvertie dans le domaine de la défense. Dans un communiqué commun, Stellantis annonce, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2026, la vente de son usine de Brampton, située au Canada, au groupe national de défense Roshel. "Roshel va acquérir l'usine d'assemblage de Brampton ainsi que l'équipement associé auprès de Stellantis, pour un montant non divulgué", souligne le communiqué. Cette cession fait suite à un accord préliminaire signé en septembre 2026.

 

Une usine canadienne de Stellantis bientôt reconvertie dans la défense

 

Les deux entreprises n’ont toutefois pas indiqué le nombre d’emplois qui seraient potentiellement repris par Roshel dans le cadre de cette opération, qui doit être finalisée d'ici à la fin de l'année. Le syndicat Unifor a vivement réagi à cette vente, qu’il considère comme une "trahison" de la part du groupe aux quatorze marques. De son côté, la ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, appelle Stellantis à tenir ses "engagements" envers les salariés de l’usine. "Plus de 2 000 travailleurs et leurs familles vivent aujourd'hui dans l'incertitude. Ils méritent des réponses claires", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

 

Un impact des droits de douane américains

 

Le site canadien devait initialement assembler des Jeep Compass après l’arrêt de la production, fin 2023, des modèles Chrysler et Dodge. Mais Stellantis a revu sa stratégie en 2025 face à l’offensive douanière du président américain Donald Trump. Un contexte qui a poussé le groupe à produire cette Jeep aux États-Unis.

 

Stellantis investit dans deux usines canadiennes

 

Cette décision avait provoqué une vague de protestations au Canada. L'industrie automobile du pays a été ciblée par Donald Trump, qui a encore menacé, au mois d'août, d'augmenter les droits de douane touchant le secteur de 25 à 50 % au 1er janvier 2027. Roshel, qui est basé à Brampton, fabrique notamment des véhicules blindés. Des centaines de ces véhicules ont été livrés ou vont être livrés à l'Ukraine dans le cadre de l'aide militaire canadienne apportée à Kiev.

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