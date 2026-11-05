Laurent Favre prend les commandes de Marelli, en pleine restructuration

L’équipementier Marelli accueille Laurent Favre au poste de directeur général. Il succède à Frederick "Fritz" Henderson qui occupait le poste de directeur général par intérim. L’ancien directeur général d’OPmobility aura pour mission d’assurer la sortie de l’équipementier placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

"C’est un honneur pour moi de prendre la direction de Marelli à ce moment charnière de son histoire. Cette sortie constitue une étape décisive, mais le redressement doit se poursuivre au-delà. Nous nous attacherons à rétablir la solidité financière de Marelli, à améliorer les performances de l’ensemble de ses activités et à renforcer la confiance de la clientèle en tenant systématiquement nos engagements de livraison", assure Laurent Favre.

Pour rappel, le groupe a sollicité cette procédure américaine en juin 2025. Celle-ci permet aux entreprises de geler temporairement leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers afin de réorganiser leurs finances. "Au-delà de cette étape, notre ambition est de bâtir une entreprise plus solide financièrement et plus compétitive, en conjuguant excellence opérationnelle, innovation ciblée et croissance rentable", ajoute le nouveau directeur général.

Depuis plus de vingt ans, Laurent Favre a occupé des postes à responsabilité au sein de grands équipementiers automobiles, notamment chez ThyssenKrupp, ZF et Benteler, où il a exercé les fonctions de directeur général de la division automobile. Dernièrement, de 2020 à 2025, il était directeur général de Plastic Omnium, rebaptisé OPmobility. À ce poste, il a développé l’empreinte internationale de l’entreprise en diversifiant son portefeuille de clients et en élargissant les technologies et les produits de l’équipementier français.

Bram Schot prochainement nommé président de Marelli

En parallèle, l’Ad Hoc Group de prêteurs (lenders) de Marelli annonce qu’à l’issue de la procédure du chapitre 11, et une fois "toutes les conditions préalables à la restructuration remplies", Bram Schot sera nommé président du conseil d’administration de Marelli. Ce dernier a notamment occupé, pendant une trentaine d’années, des postes de direction au sein de Mercedes-Benz et du groupe Volkswagen, ainsi que les fonctions de directeur général d’Audi. Il a également siégé aux conseils d’administration de Shell, Richemont, Cognizant et Signify, dont il a assuré la vice-présidence pendant deux mandats, et a été conseiller principal du groupe Carlyle.