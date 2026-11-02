Volvo Car France confie son développement réseau à Mark Raoul

Volvo Car France annonce la nomination de Mark Raoul au poste de directeur du développement service et réseau. À ce titre, il supervisera le développement des activités après-vente et pilotera la définition et le déploiement de la stratégie de représentation de la marque en France. Il rejoint par la même occasion le comité de direction.

Diplômé de l’Institut supérieur de commerce automobile du Mans (72), Mark Raoul a débuté sa carrière chez Hyundai Motor France au sein de l’équipe développement réseau puis communication. Il a ensuite contribué au développement commercial de la marque sur le terrain.

La suite de sa carrière s’est écrite chez Lotus, tout d’abord au poste de manager régional ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg, puis en tant que manager senior ventes et développement réseau pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Dernièrement, il occupait la fonction de directeur des opérations France et Benelux.

"Nous sommes ravis d’accueillir Mark Raoul au sein de notre organisation", souligne Christophe Duchatelle, président de Volvo Car France, auquel Mark Raoul reporte directement. "Son expérience et sa connaissance du marché automobile, poursuit-il, seront des atouts essentiels pour assurer l’adaptation continuelle de notre réseau aux enjeux du secteur."