Qui remportera le prix de la Voiture de l’année 2027 ?

Les sept finalistes pour la Voiture de l’année 2027 sont connus. Et pour la première fois en 63 ans, tous sont 100 % électriques ! Le BMW iX3, la Cupra Raval, la Hyundai Ioniq 3, la Kia EV2, la Renault Twingo E-Tech, la Volkswagen ID. Polo et le Volvo EX60 ont en effet été retenus par le jury. Qui succédera à la Mercedes-Benz CLA ? Verdict le 8 janvier 2027.

La liste des sept finalistes pour la Voiture de l’année 2027 est désormais connue. ©JA

La course à la Voiture de l’année 2027 est officiellement lancée ! La liste des sept finalistes (par ordre alphabétique) est désormais connue et elle comporte le BMW iX3, la Cupra Raval, la Hyundai Ioniq 3, la Kia EV2, la Renault Twingo E-Tech, la Volkswagen ID. Polo et le Volvo EX60. Les sept voitures en lice pour la finale sont donc toutes 100 % électriques. Une première en 63 ans d'existence pour ce prix européen !

Tous les membres du jury se réuniront prochainement sur le circuit de Balocco, en Italie, pour tester minutieusement les sept finalistes et établir les critères de sélection de la meilleure voiture de l'année en Europe. Pour la décision finale, chaque membre du jury pourra attribuer 25 points, avec un maximum de 10 points par voiture, et devra voter pour au moins cinq des sept finalistes, en désignant son modèle favori.

L’an dernier, c’est la Mercedes-Benz CLA (320 points) qui avait été désignée vainqueur, loin devant le Skoda Elroq (220 points) et la Kia EV4 (208 points). Le lauréat du titre de Voiture de l'année 2027 sera annoncé le 8 janvier prochain, lors du salon international de l'automobile de Bruxelles, comme lors des trois dernières éditions.

BMW iX3

Lancé en mars 2026, le BMW iX3 a inauguré la nouvelle génération de véhicules du constructeur bavarois, reposant sur la plateforme "Neue Klasse". Nouvelle architecture 800 V, planche de bord inédite ou encore design extérieur repensé... Le BMW iX3 offre des prestations très solides. Sa version la plus endurante affiche une autonomie de 805 km maximum, grâce à une grosse batterie de 108,7 kWh de capacité nette. Pour ce qui est de ses tarifs français, il démarre dans sa version de base à 64 550 euros et grimpe à 71 950 euros pour la version BMW iX3 50 xDrive.

Cupra Raval

Arrivée dans les concessions françaises en mai 2026, la Cupra Raval fut le premier véhicule du groupe Volkswagen à reposer sur la plateforme MEB+. Cette citadine 100 % électrique au look plutôt agressif est disponible avec plusieurs niveaux de puissance (116 ch, 135 ch, 211 ch et 226 ch) et deux tailles de batterie (37 kWh LFP et 52 kWh NMC), pour une autonomie maximale de 446 km. Son ticket d’entrée est fixé à 25 995 euros.

Hyundai Ioniq 3

Attendu sur nos routes françaises à l’automne 2026, le Hyundai Ioniq 3 vient compléter la famille Ioniq avec une proposition plus accessible et plus compacte. Ce crossover 100 % électrique au style bien marqué dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 497 km. C’est bien mieux que la Renault 4 E-Tech (409 km max) ou le Peugeot e-2008 (406 km), mais aussi que le Kia EV2 (453 km), son cousin technique. En France, il débute à partir de 29 995 euros.

Kia EV2

En 2026, le festival électrique de Kia s’est poursuivi avec l’EV2. Lancé au mois de mars, ce B-SUV 100 % électrique est disponible avec deux tailles de batterie (42,2 et 61 kWh). De quoi lui permettre de parcourir un maximum de 453 km entre deux recharges complètes. Il est facturé à partir de 26 670 euros en entrée de gamme, tandis que les prix de sa version à longue autonomie démarrent à 33 320 euros.

Renault Twingo E-Tech

La Renault Twingo a fait son grand retour sur nos routes cette année dans une version 100 % électrique. Lancée au printemps 2026, cette nouvelle Twingo E-Tech s’appuie sur le modèle originel, tout en y ajoutant toute la modernité requise. Avec sa motorisation de 82 ch et sa batterie LFP de 27,5 kWh, la citadine 100 % électrique offre une autonomie de 263 km en cycle mixte WLTP. Hors bonus, elle est vendue à partir de 19 490 euros.

Volkswagen ID. Polo

Pour Volkswagen, l’événement de l’année 2026 a sûrement été le lancement de l’ID. Polo. Reposant sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe, cette citadine 100 % électrique reprend les codes stylistiques de la Polo thermique mais marque surtout le retour des boutons physiques dans l’habitacle. Avec trois motorisations de 116, 135 ou 211 ch, elle est capable de réaliser jusqu’à 455 km, de quoi venir concurrencer la Renault 5 E-Tech. Commercialisée depuis septembre 2026, l’ID. Polo affiche un prix d’entrée à 24 995 euros.

Volvo EX60

En concession depuis septembre 2026, le Volvo EX60 se montre très prometteur. Alternative 100 % électrique au XC60, le best‑seller de la marque suédoise, il affiche en effet l’une des meilleures autonomies du marché, avec jusqu’à 810 km en cycle mixte WLTP. L'architecture électrique en 800 volts lui autorise également des recharges rapides de bons niveaux. Le SUV peut en effet encaisser jusqu'à 370 kW et ainsi passer de 10 à 80 % en 16 à 19 minutes selon la batterie choisie. En entrée de gamme, l’EX60 réclame tout de même 66 500 euros, tandis que sa version grande autonomie s’échange contre 75 500 euros minimum.