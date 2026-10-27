Sara Gielen prend la direction des opérations de Mercedes-Benz Vans

Publié le 27 octobre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Mercedes-Benz Vans confie la direction de ses opérations à Sara Gielen. Actuellement à la tête de l’usine de Sindelfingen du constructeur allemand, elle prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er décembre 2026.

Sara Gielen sera la nouvelle directrice des opérations de Mercedes-Benz Vans à partir du 1er décembre 2026. ©Mercedes-Benz Vans

À compter du 1er décembre 2026, Sara Gielen sera la nouvelle directrice des opérations de Mercedes-Benz Vans. Elle succédera à Elke Pusskeiler, qui quittera l’entreprise après plus de 35 ans au sein du groupe. "Pendant plus de trois décennies, Elke Pusskeiler a marqué de son empreinte le développement de Mercedes-Benz et apporté une contribution décisive dans de nombreux domaines. Au cours de son mandat chez Mercedes-Benz Vans, elle a su faire progresser avec succès notre organisation de production mondiale et positionner stratégiquement notre réseau de production pour l’avenir", a déclaré Thomas Klein, directeur de Mercedes-Benz Vans. Thomas Klein accède à la direction mondiale de Mercedes-Benz Vans Après avoir occupé pendant plus de 20 ans divers postes de direction dans l’industrie automobile, Sara Gielen est actuellement directrice de l’usine Mercedes-Benz de Sindelfingen, en Allemagne, qui produit les Mercedes-Benz GLC, Classe E, Classe S, EQS, Maybach Classe S, ou encore plus récemment l’AMG GT coupé quatre portes électrique. En tant que directrice des opérations de Mercedes-Benz Vans, elle sera désormais responsable de toutes les fonctions liées à la production du constructeur, notamment la fabrication, l’ingénierie, la logistique et la gestion de la qualité. Mercedes-Benz Vans veut redresser la barre avec l'électrique "Responsable de production dotée d’une expérience internationale, Sara Gielen prend les rênes de toutes les usines Mercedes-Benz Vans. Forte de ses nombreuses années d’expertise en matière de production et de gestion internationale, elle jouera un rôle clé dans le développement continu du réseau de production mondial de Mercedes-Benz Vans. Elle a déjà démontré à de nombreuses reprises, à des postes à haute responsabilité, ses qualités de dirigeante et sa capacité à mener à bien des transformations complexes", a réagi dans un communiqué Thomas Klein.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.