Mercedes-Benz Vans veut redresser la barre avec l'électrique

La division de Mercedes-Benz en charge des véhicules utilitaires légers a souffert en 2025, tant à l’international qu’en France. Le constructeur se projette à présent vers l’avenir avec ses futurs modèles électriques, dont le premier de cordée sera le VLE.

Batiste Pascalin, directeur de Mercedes-Benz Vans France. ©Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vans a vu ses volumes chuter de 11 % en 2025 au niveau mondial, à 359 000 livraisons, et son bénéfice avant impôts reculer de 37 %, à 1,7 milliard d’euros. Un bilan peu flatteur. L’activité commerciale a plongé de 25 % en Chine (20 000 unités), où le constructeur n’a plus grand-chose à proposer hormis le Classe V peu prisé des clients, et de 29 % aux États-Unis (35 500 unités) où les droits de douane ont fait le plus grand mal.

"Nous disposons d’une usine locale, à Charleston, en Caroline du Sud, où nous assemblons le Sprinter, mais la majorité des pièces sont sourcées en Europe et subissent donc les nouveaux droits de douane", déplore Batiste Pascalin, nouveau directeur général Vans de Mercedes-Benz France.

Gros investissements dans les futurs VU électriques

L’Europe, où 249 000 véhicules ont été livrés, a été plus épargnée avec un repli de seulement 8 %. "L’Allemagne, notre marché domestique, a été relativement stable, apprécie le dirigeant, alors qu’en France nous avons reculé de 5 %, à 22 000 immatriculations". Dans l’Hexagone, la maigre satisfaction provient de l’amélioration de 0,4 point de la part de marché, à 7 % (hors pick-up et VP transformés).

Dans ce contexte général quelque peu déprimé, Mercedes-Benz Vans a vu ses livraisons de modèles électriques bondir de 46 %. Ses différents modèles à batterie ont représenté 8 % de l’activité mondiale en 2025, avec une pointe à 11 % en Europe. "Les électriques ont atteint une part de marché de 9,6 % en France, à +29 %, précise Batiste Pascalin, avec une demande surtout tirée par les grandes flottes."

Pour le directeur Vans France, "convaincre les clients de rouler à l’électrique reste un défi". Le constructeur doit composer avec sa gamme actuelle en attendant sa vaste offensive électrique, avec des modèles reposant sur la toute nouvelle plateforme VAN.EA (Van Electric Architecture). Annoncée depuis plusieurs années, cette base ouvre de nouvelles perspectives.

"Ces futurs produits font l’objet d’investissements énormes, dont le pic sera atteint en 2026", confie Batiste Pascalin. Et d’ajouter que la marque est "à l’aube d’une révolution produits". Qu’en sera-t-il concrètement ? La plateforme VAN.EA sera la rampe de lancement des nouvelles générations des Vito et Sprinter électriques.

Le VLE bientôt révélé

Le calendrier reste toutefois opaque. La première pierre de ce nouvel édifice sera posée le 10 mars 2026 avec la révélation du VLE, le remplaçant de l’EQV. Nous sommes là sur une variante dédiée au transport de personnes. Le timing n’est pas communiqué pour les autres produits. Le Vito électrique, la déclinaison utilitaire pure, pourrait voir le jour en 2027, idem pour l’EQS, une version ultraluxe du VLE.

Batiste Pascalin assure que les futurs Vito et Sprinter électriques bénéficieront de versions fourgon, châssis et Tourer. Autre information, la plateforme VAN.AE opère un changement fondamental, puisque tous les modèles en étant issus seront des tractions. Des versions quatre roues motrices resteront disponibles avec l’ajout d’un moteur électrique sur l’essieu arrière. Plusieurs longueurs seront également proposées en jouant sur l’empattement.

Le premier modèle nouvelle génération sera donc le VLE. Batiste Pascalin n’hésite pas à faire des parallèles avec la CLA sur les performances électriques. On retrouvera l’architecture 800 volts et surtout une autonomie réelle supérieure à 500 km grâce à une batterie de 115 kWh. "En WLTP, nous devrions être proches des valeurs de la CLA", assure le dirigeant, soit dans les 700/800 km. Sans oublier la recharge rapide qui, sur la CLA, atteint 350 kW.

"C’est un produit qui fera jeu égal avec le thermique, l’autonomie et le temps de recharge ne seront plus un problème", poursuit Batiste Pascalin. Mercedes-Benz Vans, en dépit des qualités évidentes de ses futurs produits, fait toutefois preuve d’une très grande prudence. Les modèles thermiques ne vont pas disparaître. Bien au contraire. De futurs Vito et Sprinter dotés d’un moteur à combustion sont au programme. Ils reposeront pour leur part sur la plateforme VAN.CA (Van Combustion Architecture).

Accélérer sur l'électrique dès 2026

Là aussi, le calendrier n’est pas communiqué. En attendant, les versions thermiques actuelles seront maintenues. "Nous voulons garder de la flexibilité, afin de pouvoir nous adapter au développement du marché VU. Personne ne peut dire à quelle vitesse la bascule vers l’électrique se fera, même si nous sommes convaincus que le futur est électrique", justifie Batiste Pascalin.

La réalité est effectivement que l’adoption de l’électrique est plus lente que prévu sur l’utilitaire et ses dérivés. L’objectif est de dépasser 10 % du mix en France en 2026. "Nous voudrions évidemment faire plus, car ce qui n’a pas été fait en 2025 devra l’être en 2026 et 2027 si nous voulons être au rendez-vous des objectifs européens", concède le directeur France de Mercedes-Benz Vans.

La bataille commerciale s’annonce intense entre les différents compétiteurs, avec des remises qui promettent d’être plus généreuses. Mercedes-Benz Vans compte également développer les essais longue durée afin de convaincre les clients que l’électrique peut répondre à leurs besoins opérationnels. Le constructeur pourra également s’appuyer sur l’eSprinter châssis, disponible seulement depuis fin 2025.

Plus globalement, la division Vans en France vise une stabilité de son activité cette année, autour de 22 000 unités. L’arrêt du Citan au printemps ne lui facilitera pas la tâche. "Il faudra aller chercher de la croissance sur les autres produits", prévient Batiste Pascalin.