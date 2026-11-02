Stellantis : grand remaniement à la tête du design européen pour Citroën, DS et Opel

C'est désormais officiel. Deux semaines après les révélations du Journal de l'Automobile, Stellantis confirme l'ensemble des mouvements que nous avions révélés dans les coulisses du Mondial de Paris. Sous l'impulsion de Gilles Vidal, directeur du design des marques européennes du groupe depuis octobre 2025, les studios de Citroën, DS Automobiles et Opel changent de direction.

Sandeep Bhambra, un fidèle de Gilles Vidal aux commandes

La principale évolution concerne Citroën et DS Automobiles, dont le design passe sous une direction commune confiée à Sandeep Bhambra à compter du 2 novembre 2026. Arrivé de Renault en avril 2026 pour prendre la vice-présidence de la stratégie design européenne de Stellantis, il succède à Pierre Leclercq chez Citroën et à Thierry Métroz chez DS. Cette nomination parachève le rapprochement des deux marques engagé en septembre 2026 sous la responsabilité de Xavier Chardon. Après le commerce, le marketing ou encore le produit, le design rejoint à son tour cette organisation commune. Sandeep Bhambra intègre ainsi le comité de direction des deux marques, tout en restant rattaché à Gilles Vidal.

Son parcours illustre également sa connaissance des différentes cultures automobiles du groupe. Après avoir débuté chez Mahindra et Tata, il rejoint Peugeot en 2010, où il participe notamment aux projets des 2008 et 5008, ainsi qu'au concept Onyx. En 2021, il intègre Renault pour piloter le design avancé et les concept cars. Il contribue notamment aux projets Scenic Vision, Emblème, R17 et à la nouvelle Twingo électrique.

Le choix de Sandeep Bhambra n'est pas anodin. Le designer avait suivi Gilles Vidal lors de son départ de Renault pour Stellantis, après avoir été pressenti parmi les candidats à sa succession à la tête du design de la marque au losange, finalement confiée à Alexandre Malval. Sa mission sera désormais de superviser le design de deux marques aux positionnements distincts, malgré une organisation commune. Un exercice délicat pour Citroën, qui revendique une approche populaire et accessible, et DS Automobiles, dont l'ambition est désormais d'être une "marque distinctive".

Une nouvelle mission pour Pierre Leclercq

Autre mouvement : Pierre Leclercq quitte Citroën pour prendre la direction du design d'Opel et Vauxhall avec effet immédiat. Il succède à Mark Adams, qui fait valoir ses droits à la retraite après près de 25 ans au sein du constructeur allemand. Interrogé par notre rédaction au Mondial de Paris, Florian Huettl, directeur général d'Opel, avait alors précisé que le successeur de Mark Adams devait "parler allemand et connaître cette culture pour bien s'intégrer". Un critère auquel répond Pierre Leclercq, passé notamment par BMW à Munich, où il a effectué une grande partie de sa carrière.

À la tête du style Citroën depuis novembre 2018, le designer belge a accompagné le renouvellement de la gamme, des nouvelles C3 et C3 Aircross au C5 Aircross, sans oublier les concepts Oli, Elo et la réinterprétation de la mythique 2CV présentée au Mondial de l'Auto 2026. Il quitte donc la marque aux chevrons au moment où ce dernier projet pourrait ouvrir une nouvelle page de son histoire. À Rüsselsheim, Pierre Leclercq devra poursuivre l'évolution de l'identité stylistique d'Opel, façonnée pendant près de deux décennies par Mark Adams. Son ultime concept, le STX présenté à Paris en octobre, préfigure déjà les prochaines orientations stylistiques de la marque. Pierre Leclercq reportera à Florian Huettl et Gilles Vidal et rejoindra le comité exécutif d'Opel.

Thierry Métroz rejoint la stratégie design européenne

Restait une inconnue dans les mouvements révélés par notre rédaction : l'avenir de Thierry Métroz, jusqu'alors directeur du design de DS Automobiles. Stellantis confirme désormais qu'il travaillera aux côtés de Gilles Vidal sur la stratégie design européenne. Une nouvelle fonction qui lui permet de rester au sein de l'organisation du groupe après avoir contribué à construire l'identité stylistique de DS. Avec ces trois nominations, Stellantis achève une étape importante de la réorganisation de son design européen.