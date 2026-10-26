Leapmotor B10 : l’écoscore qui change tout

Publié le 26 octobre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Produit en Espagne depuis le 16 octobre 2026, le Leapmotor B10 est désormais écoscoré. Une éligibilité qui lui donne accès à tous les dispositifs d’aide à l’achat, tant du côté des particuliers que des entreprises. Une première pour une voiture d’un constructeur chinois.

Le Leapmotor B10 est éligible à l'écoscore. ©Leapmotor

Grande première pour Leapmotor ! Son C-SUV B10 décroche l’écoscore. Cette labélisation est directement liée au rapatriement de sa production en Europe. Depuis le 16 octobre 2026, ce modèle est assemblé dans l’usine Stellantis de Saragosse, en Espagne. L’écoscore va certainement changer le cours de sa carrière en France. Jusque-là, le C-SUV menait une existence relativement anonyme dans l’Hexagone, avec 1 253 immatriculations dans sa version électrique entre janvier et septembre. L’obtention du précieux sésame lui ouvre de nouvelles perspectives. Jusqu'à 7 000 euros d'aide pour les particuliers Les particuliers souhaitant s’offrir un Leapmotor B10 ont désormais droit à une aide financière pouvant aller de 3 650 à 7 000 euros, selon leurs revenus et sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité en vigueur. Un vrai coup de pouce pour ce modèle offrant jusqu’à 450 km d’autonomie. Leapmotor démarre la production de son B10 en Espagne "L’obtention de l'écoscore constitue une étape importante pour le développement du B10 en France, confirme Raphaëlle Holderith, directrice de Leapmotor France. Avec ce SUV compact 100 % électrique proposé à partir de 25 750 euros, incluant 3 650 euros de prime CEE, et pouvant bénéficier d'une aide allant jusqu'à 7 000 euros selon les situations, nous proposons une solution qui contribue à rendre la mobilité électrique plus accessible à l'achat comme à la location." Abattement de 70 % sur les AEN Les entreprises seront également tentées de regarder de plus près ce modèle, puisque l’écoscore permet de bénéficier de l’abattement de 70 % sur les avantages en nature (AEN). Le B10 pourra ainsi s’inviter à la table des discussions sur un segment des C-SUV très prisé du BtoB, mais peu fourni en modèles écoscorés. Signalons enfin que l’écoscore attribué au B10 constitue aussi une grande première pour un constructeur chinois. D’autres modèles devraient suivre dans les prochains mois, à mesure du démarrage de leur production européenne.

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