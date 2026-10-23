Michel Cordier élu président du groupement des concessionnaires Renault

Changement de président au Groupement des concessionnaires Renault (GCR). À l’issue du mandat du bureau sortant, Michel Cordier a été élu à l’unanimité pour succéder à Jérôme Daumont, qui présidait l’organisation depuis six ans. Ce dernier conserve la présidence du Groupement des concessionnaires Renault européens ainsi que celle de Ciscar.

Vice-président du groupe GGP, basé dans le Nord de la France, Michel Cordier possède plus de quarante années d’expérience au sein du réseau Renault. Le groupe GGP Auto distribue plus de 30 000 véhicules neufs par an, majoritairement de la marque au losange, et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,3 milliard d’euros, avec près de 2 000 collaborateurs.

La rentabilité du réseau parmi les priorités

Engagé de longue date au sein du GCR, le nouveau président entend placer son mandat sous le signe du rassemblement et du dialogue. Dans un secteur confronté à de profondes transformations économiques, sa feuille de route vise la défense des intérêts collectifs des concessionnaires et la préservation des conditions d’une rentabilité durable.

Michel Cordier souhaite également renforcer la place du groupement dans les réflexions et les décisions qui engagent l’avenir du réseau. L’enjeu est de faire entendre la voix des distributeurs tout en consolidant leurs relations avec Renault, à travers un partenariat qu’il souhaite solide, équilibré et pérenne. "Notre réseau constitue l’une des grandes forces de Renault", souligne le nouveau président. Il met en avant les investissements des concessionnaires, leur connaissance des marchés locaux et leur ancrage territorial, autant d’atouts pour la performance commerciale de la marque et la satisfaction de ses clients.