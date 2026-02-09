GGP Auto réorganise sa gouvernance

Publié le 9 février 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

GGP Auto ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Les deux fondateurs, Jean-Marie Zodo et Michel Cordier, ont décidé de préparer l’avenir en confiant les manettes de l’opérationnel à une nouvelle génération de dirigeants, tout en gardant leur rôle sur les sujets stratégiques.

Le groupe de distribution GGP Auto ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la nomination de Jean-Charles Cagnoncle au poste de directeur général et l'arrivée de Fabrice Dupont en tant que directeur opérationnel.

Pour le 14e groupe de distribution automobile de notre top 100, 2026 va se dérouler sous le signe d'une nouvelle gouvernance. GGP Auto, élu groupe de distribution de l'année par Le Journal de l'Automobile en novembre 2025, recompose son équipe dirigeante. Michel Cordier, qui opérait jusqu'à présent en tant que directeur général, assurera désormais la vice-présidence aux côtés de Jean-Marie Zodo, président, et confie la responsabilité du périmètre opérationnel toutes marques à Jean-Charles Cagnoncle. Jean-Charles Cagnoncle dirigeait jusqu’alors la marque Renault et le pôle après-vente du groupe. Il sera désormais épaulé dans la gestion quotidienne de l'entreprise par Fabrice Dupont qui est nommé directeur général opérationnel. Professionnel aguerri de la distribution automobile, Fabrice Dupont a débuté sa carrière en 1992 en tant que vendeur Renault sur le site de Tourcoing (59). Après plus de vingt ans passés au sein de Renault Retail Group, où il a gravi l’ensemble des échelons, il a rejoint le groupe Bernard, 6e de notre top 100 sur la base des résultats 2024. Depuis 2018, il en assurait la direction générale de la branche automobile, également active dans le véhicule industriel. C’est donc un nouveau duo qui va gérer les opérations du groupe sur un schéma déjà éprouvé depuis la création de GGP Auto en 2018. Les deux fondateurs restent présents et conservent un œil attentif sur le développement de GGP Auto. En 2025, le groupe compte 27 000 VN vendus et 25 000 VO dont 16 000 VOP, pour un CA de 1,25 milliard d'euros.

