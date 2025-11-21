GPDA 2025 : GGP Auto élu groupe français de l'année

Créé en 2018 par les diri­geants du groupe de distribution familial GGBA, Jean-Marie Zodo et Michel Cordier, GGP Auto a construit sa croissance après une sé­rie d’acquisitions successives. Le pre­mier défi, "faire prendre la greffe", a été relevé : sur le périmètre historique Renault‑Dacia, le groupe opère dé­sormais avec des process communs et une organisation centralisée.

"Avant de réaliser une croissance externe, nous vérifions que nous avons les moyens hu­mains pour réussir. Ce sont les femmes et les hommes qui font la différence et sans eux, on ne peut rien faire", soutient Mi­chel Cordier, directeur général.

Cette approche prudente et métho­dique traduit la philosophie de GGP Auto : croître avec mesure, tout en consolidant les équipes et les sa­voir‑faire avant chaque nouvelle étape.

Un portefeuille de marques équilibré

Avec l’intégration du groupe Dugardin en 2024, GGP Auto prend une autre dimension. L’investisseur élargit son portefeuille avec Jaguar Land Rover, Ford et Hyundai aux côtés du socle Renault‑Dacia.

Résultat, les ventes de VN ont bondi de 22 % en trois ans et représentent 26 300 unités, celles de VO à particulier atteignent 17 000 exem­plaires (sur un total de 23 400), en hausse de 13 %.

Et le chiffre d’affaires s’établit désormais à 1,3 milliard d’eu­ros (+ 30 %). Chaque acquisition a été pensée comme une pièce d’un puzzle cohérent dans le Nord et le Pas‑de‑Ca­lais, berceau historique du groupe, mais aussi dans le Gard, le Vaucluse et l’Hé­rault, où GGP consolide ses positions.

Le véhicule d’occasion, pilier stratégique

"Cette croissance maîtrisée nous permet d’avoir des organisations transversales sur les métiers du vé­hicule d’occasion", explique Michel Cordier. De la cellule d’achat à la remise en état, le VO reste un pi­lier fondamental de la stratégie du groupe. GGP a créé son propre la­bel, GGP Occasions, et a ajouté un centre spécialisé dans les véhicules premium et de luxe, baptisé Motorly.

Le centre de reconditionnement de la métropole lilloise, intégré à cette acti­vité, traite environ 6 000 unités par an, soit un tiers des volumes du groupe. Objectif atteint : diviser par deux le montant moyen des frais de remise en état.

Pour l’instant, le groupe se satisfait d’un système hybride entre le centre de reconditionnement et les ateliers des concessions. "Nos affaires gardent toujours la maîtrise du choix des véhi­cules qui passent dans le centre", pour­suit Michel Cordier.

Sous l’impulsion de Jean‑Charles Cagnoncle, direc­teur général pour la marque Renault et du pôle après‑vente, GGP Auto a également créé Master Deboss, socié­té de débosselage sans peinture dotée d’équipes mobiles. Cette initiative ré­duit les coûts de carrosserie et pallie les tensions RH dans les ateliers.

Des process et des outils

Dans un marché du neuf durablement orienté à la baisse, GGP renforce le pilotage des affaires et mise sur une meilleure couverture des frais fixes par le VO et l’après‑vente. "Mais dans le même temps, nous mettons en place des organisations, des process et des ou­tils pour améliorer notre performance et nos parts de marché sur le VN", fait remarquer Jean‑Charles Cagnoncle.

Directions VN et marketing centra­lisées, deux centres de traitement des leads (nord et sud), relances et ventes privées et tests d’agents conversation­nels (IA) pour élargir les plages de réponse et optimiser les coûts font partie de ces process.

"Nous avons mis en place une organisation trans­verse sur nos métiers, que ce soit le VN, le VO, la pièce de rechange, l’atelier ou la qualité, nous avons en central des hommes de métier qui rayonnent sur l’ensemble du groupe", ajoute Jean‑Charles Cagnoncle.

Pilotage rigoureux

La performance repose sur un pilotage mensuel des comptes d’exploitation, avec des plans d’action par métier. "Nous jouons la carte maison de verre pour l’ensemble de nos collaborateurs et chacun partage ses indicateurs clés (financement, vente de périphériques, volumes VN et VO, vente de pneus, chiffres des ateliers…) pour avoir un benchmark transparent et installer une culture de performance et d’améliora­tion continue. Nous sommes dans une analyse très fine des performances", souligne Michel Cordier.

Dans les mois à venir, la pièce de réemploi fait partie des sujets de dé­veloppement à l’étude. Tout comme la montée en puissance de la plate­forme de pièces qui intègre les nou­velles marques distribuées par GGP Auto.

Le groupe améliore également son maillage de l’après‑vente sur le territoire en se portant acquéreur de plusieurs agences. Mais pas de diver­sification tous azimuts. La croissance maîtrisée reste le mot d’ordre.