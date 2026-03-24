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Constructeurs

Thomas Ruhnau est nommé directeur général et financier de BMW Group France

Publié le 24 mars 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
La filiale française du groupe BMW annonce la nomination de Thomas Ruhnau au poste directeur général et financier, à compter du 1er mai 2026. Il reportera à Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France.
Thomas Ruhnau BMW
À partir du 1er mai 2026, Thomas Ruhnau succédera à Franck Scheffer au poste de directeur général et financier de BMW Group France. @BMW

À partir du 1er mai 2026, Thomas Ruhnau sera le nouveau directeur général et financier de BMW Group France. Il succède ainsi à Franck Scheffer, qui dirigera une autre filiale du constructeur gérant les activités de ventes, après-ventes et marketing de la Belgique et Luxembourg.

 

BMW Group France : l’optimisme mesuré de Vincent Salimon pour 2026

 

Dans un communiqué, Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France, a tenu à le remercier chaleureusement : "Frank Scheffer a hautement contribué aux bons résultats du groupe en France pendant ces cinq dernières années et quitte BMW Group France sur une part de marché record à 5,3 %. Son implication et son expertise financière ont été déterminantes pour la performance de notre filiale. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions sur le marché belge."

 

Thomas Ruhnau a commencé sa carrière au sein du groupe BMW en 2007, où il a occupé diverses responsabilités dans les domaines de la planification, la gestion et la stratégie. De mai 2016 à décembre 2018, il a été chef du service contrôle de gestion au sein de BMW Group France.

 

Il a ensuite rejoint l'Allemagne en 2018 pour prendre la responsabilité du pilotage des objectifs à long terme de la division ventes, avant d'être nommé en 2023 contrôleur de gestion pour le marché chinois.

 

900 km d’autonomie, la claque BMW i3

 

"Nous sommes très heureux de retrouver Thomas au sein de BMW Group France. Il connaît parfaitement notre marché pour y avoir déjà travaillé, et son expérience internationale, notamment sur la Chine, sera un atout majeur. Sa parfaite maîtrise des enjeux stratégiques et financiers du groupe lui permettra de s'intégrer rapidement. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite", a ajouté Vincent Salimon.

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