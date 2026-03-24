Alcopa Auction en route vers le milliard ?

Les années se suivent et se ressemblent. Alcopa Auction a encore enregistré un élan de croissance au terme de l'exercice 2025. La maison de ventes aux enchères automobiles a communiqué au Conseil des ventes un montant total d'adjudication de 950 millions d'euros, comme l'a annoncé Jean-François Maréchal, directeur général, au cours d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile.

D'une année sur l'autre, les sommes perçues lors des transactions de voitures d'occasion ont donc encore fait un bond de 13,1 %. Ce qui, faut-il le souligner, s'inscrit dans la continuité d'une progression de 14,3 % enregistrée entre 2023 et 2024. "La qualité globale de la prestation délivrée apporte pleine satisfaction aux clients et les résultats en sont le reflet", commente sobrement Jean-François Maréchal.

En termes de volume de ventes, la progression est tout aussi notable. Après avoir adjugé 145 000 voitures d'occasion en 2025, Alcopa Auction a enchaîné avec un peu plus de 160 000 transactions. D'une année à l'autre, le chef de file a donc gagné 10,3 %. L'opérateur suit donc sa trajectoire vers les 200 000 ventes annuelles en 2027 comme il est inscrit dans son plan stratégique.

Faire preuve de mesure en cette année spécifique

Une telle performance interroge donc sur la suite. Les équipes d'Alcopa Auction sont-elles sur la route du milliard d'euros d'adjudication ? "Nous entrons dans une année spécifique. Il faut rester mesurés dans les objectifs que nous nous fixons", tempère le directeur général. À mots voilés, il fait évidemment référence à la crise des buy back électriques dont tout le monde attend des perturbations et une imprévisibilité.

Il n'empêche que la plus influente maison de ventes aux enchères du marché automobile français a de bonnes raisons de croire que le seuil symbolique pourrait être dépassé en 2026. Déjà parce que toujours plus de contrats ont été signés avec des concessionnaires. Ensuite parce que les voitures d'occasion vont s'amonceler chez les constructeurs et les loueurs qui ouvriront toutes les vannes pour les évacuer.

Un autre facteur va peser dans la balance. Alcopa Auction monte en régime sur d'autres segments de produits. La voiture d'occasion conserve de très loin sa majorité dans le bilan, mais il faut aussi compter sur sa branche dédiée au matériel TP & agricole dont le cumul d'adjudication devrait passer de 15 à 40 millions d'euros en 2026. Il faut aussi garder à l'esprit que la revente de deux-roues motorisés devrait "doubler voire plus encore", comme le prédit le directeur général.

Inauguration à Châtellerault

Un dernier élément jouera en faveur de l'enseigne. L'été à venir marquera l'ouverture d'une huitième salle de vente sur le territoire hexagonal. Alcopa Auction a retenu la ville de Châtellerault (86) pour aménager cet espace doté de 2 000 places de stockage ayant nécessité autour de dix millions d'euros d'investissement. Les clients professionnels et particuliers y accéderont uniquement via le web. Mais cette nouvelle adresse fonctionnera pour ainsi dire en 24/7.

"Deux autres gros projets logistiques sont en préparation", révèle Jean-François Maréchal. Il s'agit de parcs d'entreposage. Il n'est pas question, d'après le directeur général, d'un second centre de reconditionnement de voitures d'occasion comme celui situé près de Beauvais (60). Une infrastructure dont il se dit satisfait après "une très belle année 2025 et un excellent premier trimestre 2026" et qui a attiré d'autres clients que le seul Stellantis & You.