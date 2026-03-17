VPAuto met les voitures électriques à la fête

VPAuto a décidé de mettre les voitures électriques à l'honneur. Le vendredi 20 mars 2026, la maison de ventes aux enchères de voitures d'occasion proposera un plateau exclusivement composé de véhicules 100 % électriques à un public de clients particuliers et professionnels.

La rencontre se tiendra sur le site de Lorient (56), fief de l'entreprise dirigée par Antoine Namand. "Jamais un spécialiste des enchères automobiles n'a réalisé une telle opération en salle de vente physique, assure un porte-parole de VPAuto. Et jamais nous n'avons organisé de rendez-vous un vendredi. Tout est donc exceptionnel".

VPAuto exposera autour de 110 voitures électriques pour un total de 22 marques automobiles. Un lot alimenté par des flottes d'entreprises, des retours de location longue durée et, de manière minoritaire, par des constructeurs qui ont fourni surtout des VO faiblement kilométrés. "En moyenne, les voitures ont entre 30 000 et 40 000 km", assure notre interlocuteur.

Un taux de vente de 70 % pour objectif

Depuis le début de la semaine, les acheteurs potentiels ont pu consulter le panel sur le site internet de VPAuto. La barre des 400 000 visites a été dépassée et 20 % des voitures électriques d'occasion exposées ont reçu une offre. Un niveau de pré-engagement digne des autres opérations organisées par la maison de ventes aux enchères lorientaise, comme la vente de printemps et celle d'automne.

Pour donner confiance, les fiches produits ont été repensées, ajoutant plus de détails propres aux VE. Aviloo reste le partenaire en ce qui concerne l'édition des rapports d'état de santé de la batterie (SOH). Aussi, VPAuto a proposé un agenda de visite, afin que chacun puisse de manière individuelle venir voir de plus près la voiture visée.

L'engouement montré sur internet gonfle les ambitions de l'enchériste. L'équipe de VPAuto espère atteindre un taux d'adjudication de 60 à 70 %. Il faut rappeler qu'en temps normal, la part de VE sur les plateaux dépasse rarement 8 %. "Nous pensons finir l'année 2026 avec 10 à 15 % de voitures électriques lors de nos ventes", explique le porte-parole.

En 2025, VPAuto a écoulé 45 000 véhicules d'occasion dans ses salles, dont environ 6 % de VE. Un volume dont il a tiré un total de 500 millions d'euros d'adjudication. Une dynamique positive qui, selon les premières observations, se poursuivra en 2026.