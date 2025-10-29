Enchères : VPAuto fait le plein d'acheteurs à sa Vente d'Automne

La maison de ventes aux enchères automobiles VPAuto a tenu le 27 octobre 2025 une opération de grande envergure sur son site historique de Lorient (56). Pour la Vente d'Automne, plus de 600 véhicules d'occasion ont été présentés à un public composé de professionnels et de particuliers.

VPAuto a atteint un taux d'adjudication de 72 % à sa Vente d'Automne. ©Journal de l'Automobile

Ballons de baudruche, décorations et tables de restauration, tous les éléments d'une fête étaient de sortie chez VPAuto. Le lundi 27 octobre 2025, la maison de ventes aux enchères automobiles recevait à Lorient (56) des clients et des partenaires pour son opération Vente d'Automne.

De nombreux produits étaient disposés dans les espaces de stockage. Au fil de la journée, 601 voitures et utilitaires d'occasion ont ainsi défilé sous les yeux des acheteurs, professionnels et particuliers, venus de France et de l'étranger. Ces véhicles étaient fournis par des partenaires institutionnels, des concessionnaires et des loueurs.

Pour l'occasion, l'état-major de VPAuto s'est mobilisé. Il faut souligner que durant la phase de promotion de l'événement, la quatrième maison du secteur a enregistré des statistiques aussi impressionnantes que prometteuses. Le site internet du groupe breton a comptabilisé 1,4 million de vues au cours des jours précédents, laissant comprendre que les clients seraient au rendez-vous.

"Nous avons apporté la preuve d'une capacité à drainer de l'audience pour nous-mêmes. Nous pouvons y voir une note d'espoir pour la suite du parcours", commentait auprès du Journal de l'Automobile, Antoine Namand, directeur général de VPAuto, en marge de l'événement.

Une feuille de route en préparation

Au terme de la session, 72 % des lots ont été adjugés pour un montant de 6 millions d'euros environ. Une performance à l'image de la "bonne année 2025" que vit le groupe, selon le directeur général. A l'image aussi de la prudence dont font preuve les acheteurs à l'approche d'hypothétiques échéances comme l'entrée en vigueur du malus VO. L'Audi RS6 qui n'a reçu aucune enchère reflète cette tendance.

Pour animer un atelier durant la journée, VPAuto avait fait appel à NGC Data. Stéphane Lépine, directeur des ventes, du marketing et des partenariats, a présenté une étude statistique du marché des voitures d'occasion devant les professionnels réunis. Il a notamment abordé la trajectoire que devrait prendre l'offre de voitures électriques d'occasion dans les prochaines années.

Sous l'effet des retours de location, leur représentativité chez les acteurs du remarketing de voitures d'occasion devrait passer de 13 % en 2026 à 21 % en 2028. Dans le même temps, les moteurs thermiques baisseront de 53 % à 37 %. "Nous avons environ 6 % de voitures électriques dans nos salles à l'heure actuelle, soit environ deux fois plus que la tendance de consommation sur le marché français", notait pour sa part Antoine Namand.

Le directeur général qui vient d'achever sa première année dans cette fonction prépare actuellement le plan stratégique de modernisation de l'entreprise. Une feuille de route dont les grandes lignes seront soumises à l'approbation de l'actionnariat car les investissements devraient être "assez lourds". Retenons déjà que l'ambition sera de doubler la taille de VPAuto d'ici cinq ans.