Menu
fermer
S'abonner
Distribution

VPAuto promeut David Leopold à la tête du sourcing

Publié le 21 octobre 2025

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Jusqu'à présent en charge des canaux d'approvisionnement institutionnels français, David Leopold prend du galon chez VPAuto. La maison de vente aux enchères de véhicules d'occasion lui confie la direction du sourcing pour l'ensemble du groupe. Son périmètre dépasse désormais les frontières hexagonales.
VPAuto David Leopold
David Leopold, directeur du sourcing de VPAuto. ©DR

David Leopold change de dimension chez VPAuto. La maison de ventes aux enchères de voitures d'occasion vient de le promouvoir au poste de directeur de l'approvisionnement. Un rôle qui le placera en lien direct avec Antoine Namand, le directeur général du groupe breton.

 

Une suite logique pour celui qui, depuis sept ans, tenait les rênes de l'approvisionnement auprès des partenaires institutionnels français. Il voit ainsi sa zone d'influence s'étendre aux autres pays européens pour alimenter les salles de marché de VPAuto.

 

La direction des opérations de VPAuto revient à Florent Gancarz

 

Avant de rejoindre le groupe en 2010 en qualité de directeur de VPAuto Pro, David Leopold a officié comme directeur commercial de Manheim entre 2001 et 2009.

 

L'an passé, VPAuto a déclaré un montant d'adjudication total de 305 millions d'euros, en hausse de 21,8 % sur un an. Une performance qui a permis à l'entreprise de François-Laurent Guignard de conforter sa quatrième place dans le classement national des maisons de ventes aux enchères automobiles.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Malus : Édouard Bonnefis manifeste son ras-le-bol auprès de Matignon

Malus : Édouard Bonnefis manifeste son ras-le-bol auprès de Matignon

Remarketing : Autobiz et Stellantis prêts à déployer Carchek.AI à grande échelle

Remarketing : Autobiz et Stellantis prêts à déployer Carchek.AI à grande échelle

Fatec recrute l’ancien patron du VO de Renault en tant que directeur général France

Fatec recrute l’ancien patron du VO de Renault en tant que directeur général France

Michael Leiters remplace Oliver Blume à la tête de Porsche

Michael Leiters remplace Oliver Blume à la tête de Porsche

VPN Autos affiche des ambitions XXL pour le marché du VO

VPN Autos affiche des ambitions XXL pour le marché du VO

Ecartegrise fait ses débuts à Equip Auto

Ecartegrise fait ses débuts à Equip Auto

Laisser un commentaire

cross-circle