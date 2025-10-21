VPAuto promeut David Leopold à la tête du sourcing

Jusqu'à présent en charge des canaux d'approvisionnement institutionnels français, David Leopold prend du galon chez VPAuto. La maison de vente aux enchères de véhicules d'occasion lui confie la direction du sourcing pour l'ensemble du groupe. Son périmètre dépasse désormais les frontières hexagonales.

David Leopold, directeur du sourcing de VPAuto. ©DR

David Leopold change de dimension chez VPAuto. La maison de ventes aux enchères de voitures d'occasion vient de le promouvoir au poste de directeur de l'approvisionnement. Un rôle qui le placera en lien direct avec Antoine Namand, le directeur général du groupe breton.

Une suite logique pour celui qui, depuis sept ans, tenait les rênes de l'approvisionnement auprès des partenaires institutionnels français. Il voit ainsi sa zone d'influence s'étendre aux autres pays européens pour alimenter les salles de marché de VPAuto.

Avant de rejoindre le groupe en 2010 en qualité de directeur de VPAuto Pro, David Leopold a officié comme directeur commercial de Manheim entre 2001 et 2009.

L'an passé, VPAuto a déclaré un montant d'adjudication total de 305 millions d'euros, en hausse de 21,8 % sur un an. Une performance qui a permis à l'entreprise de François-Laurent Guignard de conforter sa quatrième place dans le classement national des maisons de ventes aux enchères automobiles.