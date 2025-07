La direction des opérations de VPAuto revient à Florent Gancarz

Le groupe breton de vente aux enchères de voitures d'occasion a officialisé la nomination de Florent Gancarz au poste de directeur des opérations. VPAuto continue ainsi de structurer l'équipe autour d'Antoine Namand, le directeur général.

Florent Gancarz, directeur des opérations de VPAuto. ©DR

Nouveau recrutement au sein de l'équipe dirigeante de VPAuto. La maison de vente aux enchères spécialisée dans les voitures d'occasion a officialisé, le 21 juillet 2025, la nomination de Florent Gancarz au poste de directeur des opérations.

À ce titre, il sera rattaché à Antoine Namand, le directeur général. Mais Florent Gancarz connaît déjà VPAuto pour en avoir été chef de produit et coordinateur de projets, depuis mars 2021. Des missions accomplies sous le statut de ressources externes.

Par le passé, le nouveau directeur des opérations de VPAuto a été fondateur d'une start-up dédiée au développement d'applications web et mobiles, puis directeur du développement et directeur R&D dans l'industrie. Florent Gancarz fait valoir un parcours professionnel tourné vers la technique et la technologie.

Pour mémoire, VPAuto a déclaré un montant d'adjudication total de 305 millions d'euros, au terme de l'exercice 2024. En comparaison avec l'année précédente, la maison de vente aux enchères de véhicules d'occasion a progressé de 21,8 % sur ce point, lui permettant de se classer au quatrième rang du classement sectoriel.