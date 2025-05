Philippe Gaultier passe du groupe CAT à VPAuto

Publié le 26 mai 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Directeur administratif et financier du groupe CAT depuis plus de huit ans, Philippe Gaultier rejoint VPAuto, la maison de vente aux enchères et filiale du logisticien. Il a été nommé au poste de directeur des fonctions supports.

Philippe Gaultier, directeur des fonctions supports de VP Auto.

Philippe Gaultier change de rôle au sein du groupe CAT. Celui qui était le directeur administratif et financier du logisticien rejoint VPAuto. Dans les rangs de la maison de vente aux enchères de voitures d'occasion, il occupera le poste de directeur des fonctions supports. L'annonce de cette nomination a été faite par Antoine Namand, directeur général de VPAuto, le 26 mai 2025. Philippe Gaultier a fait ses débuts dans le groupe CAT en 2009. D'abord trésorier, il a été successivement promu responsable administratif et trésorerie en 2013, puis responsable comptabilité et consolidation en 2016. L'année suivante, le logisticien lui a confié la direction administrative et financière. Enchères automobiles : le club des six s’envole Ce diplômé de l'Escem Tours sera rattaché à Antoine Namand. Il aura pour mission de structurer les processus des départements finance, ressources humaines, informatique et juridique, afin de soutenir le développement de VPAuto en France et en Europe, comme l'a présenté le directeur général. En 2024, VPAuto a déclaré un montant d'adjudication total de 305 millions d'euros. En comparaison avec l'an passé, la maison de vente aux enchères de véhicules d'occasion a amélioré sa performance de 21,8 %. Cela lui a permis de se classer au quatrième rang du classement annuel.

