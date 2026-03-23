Le vrai visage des stocks VO : le rebond de février 2026 masque des fragilités structurelles

Les distributeurs français ont réceptionné 204 481 véhicules d'occasion sur leurs parcs, en février 2026, contre 183 643 un mois plus tôt, selon les statistiques partagées par AAA Data. Ce rebond de 11,3 % ramène les approvisionnements à un niveau proche de novembre 2025 (203 623 unités), et efface en grande partie la contraction de marché observée dans l'étude réalisée en début d'année.

Le regain de flux entrant touche l'ensemble des motorisations thermiques. Le diesel remonte à 76 865 entrées (+10,2 % sur un mois), l'essence à 74 613 (+10,7 %). Ces deux carburants retrouvent ainsi des volumes comparables à ceux de décembre 2025, sans toutefois les dépasser.

Le fait marquant du mois de février concerne les hybrides légères (MHEV), qui enregistrent un rebond spectaculaire : 14 923 entrées en février, contre 9 362 en janvier, soit une hausse de près de 60 %. Après la chute de 27 % observée en janvier, ce rattrapage suggère davantage un effet calendaire qu'une tendance de fond.

Les HEV, de leur côté, progressent plus modestement (+2,8 %, à 15 380 unités), quand les PHEV stagnent exactement au même niveau qu'en janvier (7 867 entrées), confirmant les difficultés persistantes des motorisations rechargeables à générer un approvisionnement régulier chez les revendeurs. Les arrivages d'électriques ont progressé légèrement, à 11 353 unités (+7,8 %), sans que cela ne constitue une inflexion notable.

Un parc entrant qui rajeunit à la marge

Le profil d'âge des véhicules entrants évolue légèrement dans le bon sens. Il faut raison garder pour autant car la tendance lourde ne s'inverse pas. Les véhicules de moins de deux ans représentent désormais 13,3 % des entrées (27 149 unités), contre 10,8 % en janvier. Ce qui constitue un point haut sur la période récente, même s'il demeure très en deçà des niveaux souhaitables pour alimenter structurellement les parcs d'une offre récente. Le cœur historique du marché, à savoir les 2-4 ans, recule légèrement en part relative (19,5 % contre 21,4 % en janvier), comme le reflet d'une peine à renouveler cette tranche de voitures d'occasion en points de vente.

À l'autre extrémité, les véhicules de plus de quinze ans reculent d'un point, à 20,2 % du mix, après avoir atteint 21,1 % en janvier. Une inflexion sans nul doute ponctuelle, qui ne remet pas en cause la tendance de fond : au total, près de 59 % des véhicules intégrés en février ont plus de cinq ans, un niveau certes en recul par rapport aux 65 % de janvier, mais qui maintient la dépendance du marché à des stocks hétérogènes et âgés.

Les loueurs courte durée font leur retour

Du côté des sources d'approvisionnement, les particuliers restent la première source d'alimentation du marché, avec 151 575 unités, soit 74,1 % des entrées, en légère érosion par rapport aux 74,9 % de janvier. Plus notable est la contribution des loueurs courte durée (LCD), qui ont injecté 17 222 véhicules en février dans le circuit contre 11 971 un mois plus tôt, soit une hausse de 43,9 %. Un retour saisonnier certainement amplifié par l'effet de recours aux ventes tactiques chez plusieurs constructeurs ces derniers mois. À moins que cela trahisse une amorce de renouvellement de flotte. La question mérite d'être posée d'autant que les retours de LLD ont également progressé de leur côté, à 11 281 entrées (+12,5 %).

La structure de financement reste quant à elle remarquablement stable. Les véhicules issus d'un crédit classique représentent 67,3 % des entrées, le leasing 32,7 %, en légère contraction par rapport aux 33,2 % de janvier.

Le marché reprend de la vigueur sans raccourcir les délais

Les sorties de stock ont suivi la même dynamique haussière : 167 949 véhicules revendus en février, contre 147 497 en janvier, soit une progression de 13,9 %. Un niveau qui se rapproche de celui de décembre 2025 (169 043 unités), signe que la demande finale reste présente.

Pourtant, le délai médian de vente continue de se dégrader : il atteint 87 jours en février, contre 84 en janvier et 78 en décembre. Ce paradoxe apparent – davantage de ventes, mais des délais qui s'allongent – traduit l'engorgement progressif d'un parc de plus en plus large et hétérogène, dans lequel certains véhicules peinent structurellement à trouver preneur. Le prix médian, lui, tient bon à 17 990 euros (65 % du prix du neuf), inchangé depuis novembre 2025.

Par motorisation, le diesel (60 662 sorties, +8,4 %) et l'essence (63 694 sorties, quasi stables sur un mois) portent l'essentiel des volumes écoulés sous enseignes. Selon AAA Data, les HEV confirment leur popularité avec 13 444 ventes (+4,5 %), quand les électriques amorcent un léger mieux, à 7 795 unités (+12,4 % sur janvier). Les PHEV, à l'inverse, reculent de 8 %, à 7 521 sorties, signe que le regain d'entrées observé sur ce segment en janvier ne s'est pas traduit par une demande accrue.

En dépit de cette bonne dynamique, le délai nécessaire pour trouver un acquéreur s'allonge. Toutes énergies confondues, les voitures d'occasion vendues en février ont été détenues pendant 93 jours par les distributeurs. D'un mois à l'autre, cette durée a augmenté de quatre jours.

D'une manière étonnante, à en croire les données communiquées par AAA Data, les voitures électriques sont les seules à avoir amélioré leur situation en la matière. La rotation moyenne est descendue sous une barre symbolique pour s'établir à 97 jours. Alors que dans le même temps, toutes les autres énergies, à commencer par le diesel (85 jours contre 83 jours en janvier), ont réclamé plus de patience.

Le stock se contracte

Finalement, malgré un rebond des volumes tant à l'entrée qu'à la sortie, le parc global se contracte sensiblement. Au terme du mois de février, les distributeurs détenaient 1 123 322 véhicules d'occasion, contre 1 170 445 un mois plus tôt, soit un recul de 4 %.

La composition du parc continue d'évoluer dans le sens déjà observé. Le diesel, qui représentait encore 41,8 % du stock fin décembre, tombe à 40,0 % au dernier pointage (449 399 unités). L'essence recule aussi légèrement, de 36,9 % à 36,7 % (à 412 551 unités).

En face, les motorisations électrifiées gagnent du terrain en part relative : les MHEV atteignent 6,6 % du parc (74 621 unités), les HEV 6,0 %, les BEV se stabilisent à 4,8 % (54 392 unités). Cette progression tient davantage à la bonne rotation des thermiques qu'à un afflux massif de véhicules électrifiés.

Sur le plan des segments, le B reste le plus représenté avec 27,1 % du stock (304 560 unités), devant les C-SUV (15,6 %, soit 174 803 unités) et les C (15,1 %). Le B-SUV recule légèrement à 12,6 %. De bon augure quand on considère les performances commerciales de ces typologies de véhicules. À titre d'exemples, le segment B a fait un bond mensuel de 10,5 % en volume, à près de 48 500 ventes, tandis que les C-SUV ont enregistré la plus forte progression, +22,6 %, à 28 572 ventes.

En définitive, février 2026 tend à laisser penser que janvier constituait bien un creux saisonnier. Mais il serait prématuré d'y lire une normalisation durable. Les délais de vente qui s'allongent mois après mois, la faiblesse structurelle de l'offre récente et les difficultés persistantes de certains produits dessinent un marché dont les équilibres continueront de se redéfinir dans les mois à venir.