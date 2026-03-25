Lubexcel maintient le cap avec l’arrivée d’Elvic Mottelay à la direction générale

Tandis que le groupe Dubreuil, troisième investisseur Stellantis sur le territoire, a récemment annoncé la fusion de ses entités (Clara, Claris et Claro qui distribuent respectivement les marques Peugeot, Citroën et Opel) liées à son activité automobile sous la bannière Clarens Automobiles, sa filiale spécialisée dans la distribution de lubrifiants pétroliers vient de tourner une page de son histoire. En effet, après douze années à la tête de Lubexcel, Éric Lhomer a fait valoir ses droits à la retraite.

"Je remercie chaleureusement Éric Lhomer pour son engagement et le travail de qualité mené à la tête de Lubexcel au cours de ces douze dernières années, ne manque pas de souligner Paul-Henri Dubreuil, président-directeur général du groupe Dubreuil. Son action a contribué au développement et à la solidité de la filiale. Je lui souhaite désormais une retraite épanouie. La nomination d’Elvic Mottelay s’inscrit dans cette continuité".

Le 1er janvier 2026, Éric Lhomer a transmis la direction de l’entreprise à Elvic Mottelay, qui prend désormais les rênes de la filiale. Son parcours s’inscrit dans la continuité des enjeux de la société, avec une forte dominante commerciale et une connaissance approfondie du marché des lubrifiants.

Un fort attachement aux relations humaines

Il débute sa carrière au sein du groupe Total en tant que délégué commercial GPL carburants, avant d’intégrer le siège du groupe comme ingénieur commercial grands comptes. Par la suite, il intègre le groupe Shell dans lequel il restera pendant plus de 20 ans (fidélité qui l’amène à côtoyer Éric Lhomer), notamment avec des fonctions de responsable grands comptes Europe et de directeur des ventes en grande distribution. En novembre 2021, Elvic Mottelay intègre Wolf Oil Corporation en qualité de directeur commercial global pour l’activité poids lourd, poste qu’il occupe durant trois ans.

"En quête d’un nouveau défi, j’ai été séduit par le mode de fonctionnement du groupe, indique le nouveau directeur général de Lubexcel. Il permet à chaque filiale d’évoluer comme une PME autonome, tout en bénéficiant de l’appui de fonctions supports solides. J’y retrouve également un fort attachement aux relations humaines et aux échanges terrain, des valeurs importantes à mes yeux".

Partant de ces fondamentaux, sa vision repose sur la valorisation des expertises internes et sur la forte notoriété de l’entreprise dans les secteurs agricole, automobile et poids lourd, afin de renforcer son positionnement multi-activité à l’échelle nationale. Pour soutenir cette ambition, il prévoit de renforcer la formation des 57 collaborateurs et de capitaliser sur les leviers de succès existants, afin d’investir de nouveaux marchés à fort potentiel.

Pour rappel, Lubexcel distribue les marques Shell, Texaco et Wolf, ainsi que sa propre marque. Avec une tension sur les stocks à venir à cause du contexte au Moyen-Orient, la société vendéenne devrait appliquer une hausse sur ses produits de l’ordre de 10 %, à l’instar de bon nombre d’acteurs de la profession. Toutefois, elle ne sera pas démunie, ainsi que l’explique Aurélien Roho, directeur marketing et communication de Lubexcel : "Le multimarquisme de Lubexcel a toujours été un atout pendant les périodes de crise (Covid, guerre en Ukraine), rapporte-t-il. Cette flexibilité nous permet de couvrir les besoins en huiles de nos clients malgré les tensions qui pèsent sur les stocks du marché".