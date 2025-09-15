Lubexcel en rose pour la bonne cause

Publié le 15 septembre 2025

Dans le cadre de la campagne annuelle d'Octobre Rose, Lubexcel s’habille en rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein à travers une opération solidaire unique. Les clients du distributeur vendéen sont ainsi invités à participer aux dons en achetant les produits de cette édition limitée.

Pour chaque fût acheté durant l’opération, dix euros seront reversés au fonds de dotation Persévérance, qui collecte les dons pour l’Institut de Cancérologie de l’Ouest. ©Lubexcel

Dans le cadre de la campagne annuelle d'Octobre Rose, Lubexcel, spécialiste de la distribution d’huiles et de lubrifiants pour différents secteurs (automobile, industrie, transports, maritime et aéronautique entre autres), s’engage pour la lutte contre le cancer du sein à travers une opération solidaire unique. En effet, pour sensibiliser à l’importance du dépistage et soutenir la recherche, l’entreprise vendéenne (son siège se situant à Bellevigny) lance une édition limitée de fûts collectors floqués en rose, au design moderne et pétillant. Une manière originale de participer à cette cause qui touche une femme sur huit au cours de sa vie. Ainsi, pour chaque fût acheté durant l’opération, dix euros seront reversés au fonds de dotation Persévérance, qui collecte les dons pour l’Institut de Cancérologie de l’Ouest. Ce dernier a accueilli plus de 50 000 patients en 2023 sur les sites d’Angers (49) et Saint-Herblain (44). Un petit geste, un grand impact : en achetant ces fûts collectors, les clients de Lubexcel contribuent concrètement à la lutte contre une maladie qui cause chaque année plus de 12 000 décès en France. Un bel exemple d'engagement solidaire au cœur du monde professionnel, comme ne manque pas de le souligner Aurélien Roho, directeur marketing et communication de Lubexcel : "Nous sommes sincèrement ravis de soutenir à notre manière Octobre Rose ! Lubexcel, à travers ses équipes, est un acteur engagé et cette cause mérite que l'on y consacre collectivement de l’énergie".

