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Champion Lubricants arme les ateliers face aux nouvelles exigences moteurs

Publié le 25 mars 2026

Par Marc David
2 min de lecture
Champion Lubricants lance de nouvelles huiles moteur OEM Specific 100 % conformes aux dernières normes API SQ et ILSAC GF 7. La marque de Wolf Oil Corporation confirme ainsi son engagement à rester à la pointe de la technologie en matière de lubrifiants et à fournir aux ateliers des produits qui répondent aux exigences des moteurs modernes.
Champion Lubricants
Comme d’autres produits de la gamme Champion, l’huile OEM Specific 0W 20 IL D1 est concernée par l’évolution vers API SG et ILSAC GF-7. ©Champion Lubricants

Parmi les premiers à obtenir la certification officielle API SQ pour deux de ses huiles emblématiques, à savoir l’OEM Specific 5W‑30 C3 LL III et l’OEM Specific 0W‑20 LS‑FE, Champion poursuit sur sa lancée en faisant passer d’autres huiles OEM Specific d’API SP/ILSAC GF‑6 à API SQ/ILSAC GF‑7 afin que le client bénéficie des toutes dernières formulations approuvées par l’industrie.

 

Les huiles concernées par cette évolution majeure ont pour noms OEM Specific 0W‑16 IL, OEM Specific 0W‑20 IL D1, OEM Specific 5W‑20 IL D1, OEM Specific 5W‑30 IL D1, OEM Specific 10W‑30 IL et enfin, OEM Specific 10W‑30 IL HC. Tout comme Motul, Champion précise que toutes les huiles récemment lancées sur le marché restent compatibles avec les spécifications antérieures API SP et ILSAC GF‑6, garantissant ainsi une transition fluide et fiable des ateliers et aux propriétaires de véhicules européens, américains ou asiatiques.

 

Protection renforcée contre le pré-allumage

 

Cette nouvelle gamme offre de nombreux avantages tels qu'une protection renforcée contre le pré-allumage à faible vitesse, une amélioration de la stabilité à l’oxydation et de la résistance aux températures élevées, une propreté du moteur et un contrôle de l’usure renforcé, une meilleure protection contre l’usure de la chaîne de distribution ainsi qu’une compatibilité accrue avec des systèmes d’émissions de dernière génération.

 

Champion Lubricants répond aux défis des petits blocs turbo avec deux huiles sur mesure

 

"Le marché de l’après-vente reçoit de plus en plus de véhicules exigeant la nouvelle norme API SQ, remarque Ivan Roekens, R&D manager de Champion. En étendant notre gamme OEM Specific avec des formulations API SQ, nous veillons à ce que les ateliers puissent relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Cet ajout donne aux techniciens la garantie de pouvoir fournir un entretien conforme aux exigences des constructeurs avec les lubrifiants Champion".

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