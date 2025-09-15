Champion Lubricants répond aux défis des petits blocs turbo avec deux huiles sur mesure

Publié le 15 septembre 2025 ■ Par Marc David ■ 2 min de lecture

Pour répondre aux besoins des moteurs turbo de faible cylindrée, Champion Lubricants a lancé au début de l’été 2025 deux nouvelles huiles moteur spécialisées à faible viscosité, sous la dénomination OEM Specific 0W-16 RXFE et OEM Specific 0W-20 FXFE. Les économies de carburant sont leur atout principal.

Déclinés dans des basses viscosités, les deux nouveaux lubrifiants de Champion répondent tout particulièrement aux exigences des constructeurs Renault et Ford. ©Champion Lubricants

À l’instar de la marque sœur Wolf, Champion Lubricants a mis à profit la période estivale pour lancer sur le marché de l’après-vente deux nouvelles huiles moteur à faible viscosité : OEM Specific 0W-16 RXFE et OEM Specific 0W-20 FXFE. À la base, leur point commun est d’avoir été développées de manière à répondre aux exigences des moteurs downsizés de pointe, qui fonctionnent à des températures et à des pressions élevées. Ainsi, l’huile moteur Champion OEM Specific 0W-16 RXFE a été conçue pour répondre aux exigences des moteurs essence Renault qui exigent spécifiquement une huile AN2022, tels que TCe Mild Hybrid 130 PF et E-Tech Full Hybrid 200 PF. Elle est également compatible avec les moteurs à essence de spécification API SP/ILSAC GF-6B. Sa faible viscosité à froid comme à chaud facilite les démarrages, améliore l’efficacité, réduit les émissions et minimise l’usure, tout en réduisant les dépôts. Cette huile est initialement proposée dans des conditionnements d'un et cinq litres. De son côté, l’huile moteur Champion OEM Specific 0W-20 FXFE a été élaborée pour les véhicules de marque Ford qui ont besoin d'une huile de spécification WSS-M2C954-A1, y compris les moteurs 1.0L EcoBoost, 1.5L EcoBoost, et 2.5L Duratec-Hybrid. Elle est également rétrocompatible avec les moteurs à essence nécessitant une huile de viscosité SAE 5W-20, qui répond à la spécification WSS-M2C948-B de Ford. Là encore, sa faible viscosité et sa formulation low SAPS garantissent d’excellentes économies de carburant et une réduction des émissions. Comme l’autre produit, cette huile sera initialement proposée dans des conditionnements d'un et cinq litres.

