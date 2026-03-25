Motul accélère sur les huiles à haute efficacité énergétique

Entrée en vigueur en 2025, la spécification API SQ délivrée par l’American Petroleum Institute et sa variante "économie d’énergie" API-SQ-RC succèdent aux normes API SP et API SP-RC. Elles apportent des améliorations significatives en matière d’économie de carburant, de protection contre le pré-allumage à bas régime (LSPI), de propreté moteur et de durabilité des composants.

Les procédures de certification ont également évolué, avec la mise à jour de plusieurs tests moteurs normalisés, parmi lesquels la séquence IIH (dépôts et viscosité à haute température), la séquence VH (dépôts à basse température) et la séquence VI (économie de carburant). Ces améliorations permettent aux huiles certifiées API SQ d’afficher des performances supérieures à celles répondant à la norme API SP.

Efficacité énergétique et protection des moteurs

Partant de ce principe, Motul renouvelle sa gamme 8100 Eco-lite dédiée à l’automobile. "L’intégration des spécifications API SQ et ILSAC GF-7 sur la gamme 8100 Eco-lite répond aux attentes croissantes en matière d’efficacité énergétique et de protection des moteurs essence de nouvelle génération, assure Mark Grunert, responsable produits de Motul. Elle illustre également notre engagement constant à anticiper les évolutions technologiques et environnementales et à offrir à nos clients des lubrifiants répondant aux plus hauts standards de performance et de fiabilité".

Les produits Motul 8100 Eco-lite sont également concernés par la nouvelle norme ILSAC GF-7, développée par l’International Lubricants Standardization and Approval Committee en collaboration avec l’American Petroleum Institute. Dans ce cadre, les produits certifiés API SQ/ILSAC GF-7 restent pleinement conformes aux précédentes spécifications API SP/ILSAC GF-6, garantissant une rétrocompatibilité totale.

Les références de l’IG (indépendant du graissage) concernées par ces nouvelles spécifications ont pour noms 8100 Eco-lite 0W-16 API SQ-RC/ILSAC GF-7B, 8100 Eco-lite 0W-20 API SQ-RC/ILSAC GF-7A, 8100 Eco-lite 0W-30 API SQ-RC/ILSAC GF-7A, 8100 Eco-lite 5W-20 API SQ-RC/ILSAC GF-7A, et enfin 8100 Eco-lite 5W-30 API SQ-RC/ILSAC GF-7A.