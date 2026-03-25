Shell reste numéro un mondial des lubrifiants

Pour Shell, les années se suivent et se ressemblent ! En effet, pour la 19e fois consécutive, Kline vient de classer Shell premier fournisseur mondial de lubrifiants, en se basant sur les volumes de vente de produits finis dans les segments automobile et industriel à l'échelle mondiale.

Fort d’une présence dans 175 pays, Shell a conservé sa position de leader avec une part de marché mondiale de 11,6 %, selon le rapport. En 2024, les ventes mondiales du pétrolier se répartissaient de manière quasi égale entre les trois segments : 37 % pour l'automobile grand public, 32 % pour l'industrie et 31 % pour l'automobile commerciale.

Pour rappel, ce rapport propose une analyse complète et approfondie des lubrifiants finis pour l'automobile et l'industrie. Il évalue leur utilisation dans les différents secteurs d'application, catégories commerciales et tendances émergentes du marché, telles que les véhicules électriques et les fluides de refroidissement par immersion dans les infrastructures numériques et énergétiques. Shell conserve sa première place dans les trois catégories de lubrifiants : automobile grand public, automobile commercial et industrie.

Des investissements dans des produits haut de gamme

"Forts de dix-neuf années consécutives de leadership en tant que premier fournisseur mondial de lubrifiants finis, nous restons concentrés sur la capacité des lubrifiants à stimuler le progrès dans les applications grand public, commerciales et industrielles, souligne Jason Wong, vice-président exécutif mondial de Shell Lubricants. Notre objectif est de devenir le fournisseur et négociant d'énergie le plus axé sur le client, et nous continuons d'investir dans des produits haut de gamme et à haute efficacité énergétique". Ces offres créent de la valeur ajoutée à long terme dans les domaines où le pétrolier à la coquille est leader sur le marché avec des avantages concurrentiels.

La position de leader mondial de Shell repose sur des investissements dans des produits haut de gamme et différenciants, notamment l'huile moteur Helix pour voitures particulières, les huiles moteur Rimula pour camions et poids lourds, ainsi que Shell Tellus et Gadus pour les secteurs industriels, qui sont toutes des marques de choix sur de nombreux marchés importants.

En 2025, Shell Helix Ultra a été parmi les premières marques à adopter la dernière norme API SQ, confirmant ainsi le leadership technologique de Shell en matière de performance et de protection des moteurs. Sur le plan technique, ce lubrifiant haut de gamme est issu de la technologie exclusive PurePlus de Shell, qui permet de créer une huile de base pure à 99,5 % à partir de gaz naturel. Le procédé gaz-vers-liquides (GTL) est d'ailleurs protégé par au moins 3 500 brevets !

Une production à un rythme réduit

Déjà affecté par l'arrêt de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) dans les installations de QatarEnergy de Ras Laffan et Mesaieed depuis le 2 mars 2026, après des attaques iraniennes visant ces installations énergétiques, Shell a vu son site Pearl GTL de Ras Laffan subir lui aussi une attaque de missiles dans la soirée du 18 mars. En outre, aux premières heures du jeudi 19 mars, QatarEnergy a vu à nouveau plusieurs de ses installations de gaz naturel liquéfié être la cible d'attaques de missiles, provoquant d'importants incendies et dégâts.

Sur son site www.shell.com, par le biais d’une communication officielle datée du 19 mars, Shell souligne que l'ensemble du personnel présent sur le site est sain et sauf. "Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine Pearl GTL à la suite de cet incident a été rapidement maîtrisé. La situation est sous contrôle et Pearl GTL est en sécurité. Avant l'attaque, Pearl produisait à un rythme réduit et ses exportations étaient limitées par le blocage du détroit d'Ormuz. La production de l'ensemble de l'usine a maintenant cessé afin de permettre l'évaluation des dommages".

Et le pétrolier d’indiquer par la suite que l’un des trains (de traitement et de liquéfaction du gaz naturel) a été endommagé lors de l’attaque. Construite en copropriété entre Shell et Qatar Petroleum, Pearl GTL a été mise en service en juin 2011, sachant que la pleine capacité de production a été atteinte fin 2012.

L'usine comporte deux trains de traitement de taille égale, en mesure de produire quotidiennement 140 000 barils (équivalent pétrole) de produits GTL à partir de 1,6 milliard de pieds cubes standard par jour de gaz d'alimentation provenant de 22 puits offshore.