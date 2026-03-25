BP simplifie son portefeuille et recentre ses activités

Le 24 décembre 2025, BP annonçait avoir conclu un accord portant sur la cession de 65 % de sa participation dans Castrol au fonds d'investissement américain Stonepeak, pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards de dollars. Cette opération, qui devrait engendrer un produit net total d'environ 6 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros) pour BP, devrait être finalisée d'ici fin 2026, sous réserve des approbations réglementaires.

Elle s’inscrit en fait dans un programme de cessions d’actifs de 20 milliards de dollars à horizon 2027 dans l’espoir de doper les bénéfices. Outre le fait de renforcer le bilan du pétrolier britannique, elle vise également à simplifier le portefeuille et à recentrer les activités aval sur les principaux pôles d’activités intégrés, et en particulier les hydrocarbures.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, BP a d’ailleurs annoncé la nomination d'une nouvelle directrice générale, l'Américaine Meg O'Neill, une ancienne d'ExxonMobil actuellement à la tête de la compagnie australienne Woodside Energy. Celle-ci prendra ses fonctions à compter du 1er avril prochain.

Une forte dynamique de croissance

À l'issue de la transaction, une nouvelle coentreprise sera créée, détenue à 65 % par Stonepeak et à 35 % par BP. La participation conservée par BP permettra au pétrolier de profiter du plan de croissance de Castrol pour les années à venir, qui s'appuie sur neuf trimestres consécutifs de croissance des bénéfices. Après une période de blocage de deux ans, BP aura la possibilité de céder sa participation de 35 % dans Castrol.

Pour Carol Howle, directrice générale par intérim de BP : "Cette transaction nous permet de créer de la valeur pour nos actionnaires, en générant des recettes importantes tout en continuant de bénéficier de la forte dynamique de croissance de Castrol". Pour ce qui est de Stonepeak, dont le siège social est situé à New York (la société possède également des bureaux à Houston, Washington, Londres, Hong Kong, Singapour, Sydney et Tokyo notamment), cette opération s’inscrit au moins dans deux de ses secteurs cibles, à savoir le transport et l’énergie.

Castrol engagé en F1 avec Audi

"Fort de 126 ans d'expérience, Castrol occupe une position de leader sur le marché. Il s'est imposé comme une marque emblématique et propose une gamme de produits différenciés qui apportent une réelle valeur ajoutée à ses clients, souligne Anthony Borreca, directeur général et coresponsable du secteur de l'énergie chez Stonepeak. Nous sommes ravis de collaborer avec les équipes talentueuses de Castrol et de bénéficier du soutien continu de BP, actionnaire minoritaire, pour accompagner la croissance de l'entreprise". Pour rappel, la société Burmah-Castrol avait été rachetée par BP en 2000. En 2024, elle avait fêté son 125e anniversaire.

La marque de lubrifiant vient tout juste d’officialiser son partenariat avec Audi en Formule 1, via l’écurie Audi Revolut F1 que dirige Mattia Binotto. Outre le lubrifiant moteur Castrol Edge développé sur mesure depuis l’été 2022, date de l’annonce de l’engagement d’Audi en F1, le spécialiste des lubrifiants fournit l’huile pour boîte de vitesses, les fluides hydraulique et ERS. Un partenariat technique donc, intervenant plus de 40 ans après celui conclu dans le cadre du championnat du monde des rallyes et de la fameuse Audi Quattro !

"Avec l’électrification fournissant environ la moitié de l’énergie dans la voiture (jusqu’à 350 kW soit 470 ch, NDLR), et des contraintes d’approvisionnement énergétique beaucoup plus strictes, le lubrifiant moteur est désormais un composant de performance actif dans une Formule 1, un élément susceptible de faire une vraie différence", souligne Chris Lockett, vice-président senior de Castrol Technology. À noter que, parallèlement, BP a mis au point un carburant haute performance destiné à alimenter le nouveau moteur V6 turbo hybride 1,6 l de l’écurie Audi.