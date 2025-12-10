Castrol met l'accent sur le bon rapport qualité-prix

Plus de 40 % des automobilistes en France placent le bon rapport qualité-prix en tête des critères qui les incitent à recommander un atelier automobile plutôt qu'un autre, d'après une étude commandée par Castrol. Le recours à une terminologie simple lors du diagnostic sur leur véhicule est également apprécié.

Selon Castrol, les clients sont de plus en plus sensibles à la qualité et à la transparence lors de la prise en charge de leur véhicule à l'atelier. ©Castrol

Réalisée récemment par OnePoll auprès d’un échantillon de 1 000 automobilistes, une enquête nationale commandée par Castrol révèle que plus de 40 % des interrogés considèrent qu’un "bon rapport qualité-prix" est le critère le plus important qui les inciterait à recommander un atelier automobile à leurs proches, leurs amis ou leurs collègues. Pas vraiment une surprise au vu de la conjoncture actuelle…

Toutefois, l’étude a surtout révélé que 40 % des automobilistes seraient prêts à payer davantage pour une prestation effectuée par un atelier qui leur a été personnellement recommandé, soulignant ainsi l’importance que les clients accordent à la fois à la qualité et au coût lorsqu’ils parlent de "bon rapport qualité-prix".

En tant que facteur influençant les recommandations d’ateliers, "offrir un bon rapport qualité-prix" est même mieux noté que "les ateliers qui expliquent et demandent l’approbation pour tout travail nécessaire avant d’être effectué" (35 %) et que "l’atelier qui est situé à un endroit pratique" (17 %).

Éviter le recours à une terminologie complexe à l’atelier

Autre aspect digne d’intérêt, l’enquête souligne également l’importance pour le personnel de l’atelier de ne pas utiliser de terminologie complexe lors de la communication avec les clients. Un quart des répondants (25 %) recommanderait à leur famille, leurs amis et leurs collègues un atelier qui "n’utilise pas de jargon en expliquant le travail qu’il a fait ou qu’il veut faire".

Par ailleurs, les ateliers qui proposent une voiture de courtoisie, que ce soit gratuitement ou moyennant des frais minimes, sont plus susceptibles d’être recommandés par 21 % des consommateurs, tandis que les ateliers présentant de courts temps d’attente pour déposer et récupérer les voitures seraient recommandés par 13 % des personnes interrogées.

"Les clients sont de plus en plus conscients de la qualité, de la valeur et de la transparence lors de l’entretien de leur véhicule, souligne Henning von Rheden, Brand & Comms Director Europe chez Castrol. Notre enquête met en évidence comment un fort accent mis sur le client peut aider à stimuler l’activité et la fidélisation, assurant ainsi aux ateliers des clients réguliers".

Rappelons que les ateliers rejoignant le réseau Castrol sur le territoire bénéficient de plusieurs avantages, notamment une garantie Castrol sur le lubrifiant utilisé pour les véhicules de leurs clients, une certification qualité ou encore un soutien marketing et des formations.