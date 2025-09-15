Castrol devient partenaire de Zenvo Automotive

Castrol s’est associé à Zenvo Automotive pour équiper la toute nouvelle hypercar Aurora. La firme britannique saisit l’opportunité de mettre en avant sa norme technique Hyspec dédiée aux véhicules hybrides.

Équipée d’un moteur V12, la toute nouvelle hypercar hybride Aurora fait confiance à Castrol pour la lubrification de ses organes mécaniques. ©Castrol

Durant l’été, Castrol a annoncé un accord de partenariat technique avec le constructeur danois d’hypercars Zenvo Automotive. Tandis que la marque de Præste (fondée en 2007) s’apprête à finaliser la phase de préproduction de son hypercar hybride révolutionnaire, l’Aurora, la marque de Pangbourne fournira à la toute nouvelle Aurora des fluides de haute performance comprenant le lubrifiant moteur, le liquide de refroidissement moteur, le fluide de gestion thermique de la batterie, le liquide de frein et l’huile de boîte de vitesses.

Il faut savoir que l’Aurora est propulsée par un moteur V12 de 6,6 litres à quatre turbocompresseurs développé en collaboration avec Mahle Powertrain. Il est associé à un triple système de moteur électrique et développe une puissance totale de 1 850 chevaux. L’Aurora sera disponible en deux modèles : la Tur à transmission intégrale version route et l’Agil à propulsion pour la piste. Chaque modèle ne sera produit qu’à 50 exemplaires.

Castrol Edge 0W-40 pour le moteur V12

De quoi intéresser quelques richissimes acheteurs passionnés, certains ayant pu voir évoluer le premier prototype de cette hypercar hybride V12 en conditions réelles, à l’occasion de sa participation à la célèbre course de côte du Festival de vitesse de Goodwood 2025, au Royaume-Uni.

Dans l’absolu, l’Aurora contribuera à façonner les technologies hybrides de demain, ainsi que les systèmes et fluides qui les accompagneront et qui feront leur entrée dans la mobilité quotidienne. Pour le moteur, Zenvo a choisi d’utiliser Castrol EDGE 0W-40, une huile qui répond à la norme technique Hyspec de Castrol. Selon la firme britannique, il n’existe actuellement aucun standard de l’industrie consacré aux lubrifiants moteur hybrides…

La norme Hyspec issue de deux milliards de données

Partant de là, Castrol s’est donné les moyens de mener à bien ses recherches dans la mesure où Hyspec est issue de deux milliards de données, d’essais sur route en conditions réelles, de tests et d’informations de constructeurs automobiles (notamment Toyota avec la Prius, un véhicule hybride de première génération) et de sports mécaniques. En combinant tout son savoir sur les défis auxquels les hybrides sont confrontées, le spécialiste des lubrifiants a sélectionné 15 tests de l’industrie adaptés aux hybrides et les a complétés par ses propres tests sur mesure.

D’où la possibilité de développer un standard hybride crédible et rigoureux en mesure de répondre aux trois principaux défis auxquels les véhicules hybrides sont confrontés : les contaminants, l’intermittence du moteur et les inefficacités du système. Une démarche que Castrol ne manque pas de mettre en avant via un logo spécifique apposé sur les emballages de certains de ses produits existants, tant dans la gamme Edge (Edge 0W-20 V, Edge 0W-20 C5, Edge 0W-30, Edge 0W-40, etc.) que dans la palette Magnatec (Magnatec Hybrid 0W-16, Magnatec Hybrid 0W-20 et Magnatec Hybrid 5W-30).