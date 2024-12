Castrol inaugure son 125e point de service

La marque de lubrifiants ouvre son 125e garage Castrol Service en France avec son partenaire Certas Energy Lubrifiants. Un nouveau panneau apposé sur l’Atelier DP Sport situé à Aubignosc (04), en région Paca.

L’équipe de l’Atelier DP Sport avec, à droite, Alexandre Duchet, le gérant de la société. ©Atelier DP Sport

Fin novembre 2024, Castrol et Certas Energy Lubrifiants, le distributeur agréé de la marque pour les ateliers franchisés et indépendants, ont inauguré le 125e garage Castrol Service en France. Ce partenariat s'effectue avec l’Atelier DP Sport situé à Aubignosc (04), en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Repris en 2018 par deux grands passionnés, Alexandre Duchet et Emmanuel Leclerc, le site est une référence pour l’entretien, la restauration ainsi que la préparation de véhicules de collection et de prestige.

Spécialiste Porsche, ce garage s’évertue à proposer un service de qualité et complet. En s’appuyant sur son matériel haut de gamme, l’équipe peut accompagner les clients dans tous leurs projets, qu’il s’agisse de restauration ou de préparation piste de leur véhicule. "En rejoignant le réseau Castrol Service, nous avons l’assurance d’utiliser des produits de qualité supérieure Castrol et de devenir partie intégrante d’un réseau qui met l’accent sur la performance, déclare Alexandre Duchet, gérant de l’Atelier DP Sport. Nous avons également été convaincus par l’offre globale Castrol Service proposée par Certas Energy Lubrifiants qui nous permet de développer notre activité sur la partie atelier, tout en améliorant notre visibilité".

Pour Julien Parodi, responsable distributeur automobile de Castrol France : "Cette alliance avec Atelier DP Sport symbolise un cap important, scellant l’inauguration du 125e garage Castrol Service en France". Présenté à Equip Auto 2022, le concept a déjà été déployé dans plus de 6 000 ateliers en Europe.

Pour rappel, le pack Castrol Service proposé aux ateliers comprend notamment le référencement sur le site Castrol, une signalétique adéquate, la garantie moteur, le bar à huile, une certification, une fiche professionnelle sur Google, des sessions de formation, etc.