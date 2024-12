Castrol au service du groupe Stellantis

En lançant Magnatec 0W-20 GSX.DSX, un lubrifiant à faible viscosité en mesure d’améliorer la protection contre l’usure, Castrol répond à une demande du groupe Stellantis et plus particulièrement aux spécifications Fiat.

Proposée ici en emballage 5 litres, la nouvelle huile Castrol Magnatec 0W-20 s’adresse à une large gamme de véhicules du groupe Stellantis, tout en étant compatible avec les niveaux ACEA C5 et C6. ©Castrol

Aujourd'hui, 75 % de l’usure d'un moteur se produit au début d’un trajet et lorsque le véhicule accélère, ralentit et est à l’arrêt en ville. Pour répondre à ces contraintes imposées par les conditions de circulation, Castrol lance Magnatec 0W-20 GSX/DSX. Ce lubrifiant à faible viscosité vise à améliorer de près de 50 % le niveau de protection contre l’usure des moteurs (selon test d’usure standard de l’industrie). Il s'agit notamment de ceux montés sur une large gamme de véhicules du groupe Stellantis.

Concrètement, la nouvelle formulation de la gamme Magnatec, chère à Castrol, serait la première à répondre aux spécifications Fiat 9.55535-GSX et Fiat 9.55535-DSX qui couvrent les moteurs diesel et essence de la norme Euro 6.

De fait, l’application répond aux véhicules équipés des moteurs 1.6 et 2.0 MultiJet AdBlue présents dans les Fiat 500L, 500X, Tipo et Doblo, ainsi que dans les Jeep Compass et Renegade.

Le produit est également adapté aux moteurs 1.6 JTDm, 2.0 JTDm et 2.2 JTD des Alfa Romeo Giulietta, Giulia et Stelvio pour lesquels la spécification Fiat 9.55535 DSX est requise.

Plus globalement, ce nouveau produit de la gamme Magnatec est également compatible avec les spécifications C5 et C6 de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Pour les ateliers, il est désormais disponible en grands conditionnements de 60 et 208 litres et en petits conditionnements d'un et cinq litres.