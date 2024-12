Motul accroît son potentiel de recherche et développement

Inauguré début octobre 2024, le nouveau centre de recherche et développement de Vaires-sur-Marne (77) vient renforcer le positionnement stratégique de Motul sur les lubrifiants durables. Il développera les fluides de refroidissement pour les batteries et la gestion thermique des véhicules électriques.

Pour répondre à l’évolution des technologies en termes de mobilité, Motul renforce son secteur R&D avec de nouveaux laboratoires. ©Motul

Déjà implanté à Vaires-sur-Marne (77) depuis de nombreuses années tant au niveau de la recherche que de la production, Motul vient d’inaugurer le premier de ses trois nouveaux laboratoires dans le cadre d’une stratégie ambitieuse visant à doubler ses capacités de recherche et développement d’ici fin 2025. Le tout avec l’objectif de développer une gamme de lubrifiants durables et de fluides de refroidissement pour les batteries et la gestion thermique des VE.

L’inauguration du nouveau centre de R&D à Vaires-sur-Marne, au plus près de l’usine existante pour permettre une meilleure réactivité auprès de ses clients, marque une première étape. Animé par une équipe de 16 chimistes, ingénieurs et chercheurs en mesure d’exploiter un banc d’essai, ce laboratoire doit en effet se concentrer sur le développement de nouvelles technologies liées au thermal management (fluides de transfert de chaleur diélectriques), de lubrifiants nouvelle génération pour les moteurs hybrides et thermiques et sur l’amélioration de la performance avec l’incorporation de matières régénérées pour les produits existants.

Le premier lubrifiant issu de base régénérée pour moto dès 2022

Pour rappel, Motul a lancé en 2022 le premier lubrifiant pour moto intégrant de l’huile de base régénérée de haute qualité et de performances équivalentes à celles d’un produit traditionnel. Contenant jusqu’à 65 % d’huile de base régénérée, recyclable à l’infini et en mesure d’abaisser la consommation d’énergie de 60 % lors de sa production, la gamme NGEN est aujourd’hui disponible pour les motos comme pour les véhicules essence, diesel et hybrides.

Ainsi, pour accroître son emprise sur le secteur, Motul ouvrira deux autres laboratoires d’ici fin 2025 en Inde avec un centre de R&D dédié au marché local de la mobilité et au management thermique des datacenters, et au Vietnam où le groupe est déjà présent depuis 2009.

Au total, Motul disposera d’un réseau de six centres de R&D, dont quatre situés en Allemagne, en France, en Italie et au Japon. "Nous sommes fiers d’élargir notre capacité d’innovation, fondement même de notre expertise, pour offrir au secteur de la mobilité, mais aussi à l’industrie, des produits toujours plus performants et durables, souligne Julien Plet, directeur de la R&D de Motul. Cette dynamique illustre la volonté de Motul de se développer au service des transitions".