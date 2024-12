TotalEnergies Lubrifiants et Scribos font cause commune pour lutter contre la contrefaçon

TotalEnergies Lubrifiants et Scribos, fournisseur de systèmes de sécurité, s'associent pour lancer une solution avancée de protection des marques contre la contrefaçon. Cette technologie ouvre de nouvelles opportunités aux consommateurs.

La vérification instantanée de l’authenticité des produits passe par le scan du motif de sécurité intégré dans le QR code. ©TotalEnergies Lubrifiants

Scribos, fournisseur de solutions innovantes pour la protection des marques, s'associe à TotalEnergies Lubrifiants, la division lubrifiants de TotalEnergies. Ensemble, les deux entités ont introduit un dispositif de sécurité innovant qui peut être directement imprimé sur l'étiquette du produit, ceci dans le but de lutter efficacement contre la contrefaçon dans l'industrie des lubrifiants.

En tant que leader du marché, TotalEnergies Lubrifiants est effectivement confronté à des risques importants de la part de contrefacteurs qui cherchent à exploiter le vaste portefeuille de la marque en fabriquant des produits contrefaits.

Pour relever ce défi, Scribos a développé la solution innovante ValiGate® pour les produits lubrifiants de TotalEnergies. Cette technologie de pointe brevetée permet à la fois de dissuader les contrefacteurs et de répondre aux exigences de la division lubrifiants du pétrolier, avec sa large gamme de marques et son réseau mondial d’imprimeurs. De fait, si le concept améliore et rationalise les mesures de protection des marques existantes, il autorise également une stratégie anti-contrefaçon plus unifiée et plus efficace sur le plan international.

Des avantages significatifs pour le consommateur

Plus concrètement, ValiGate® offre une protection solide en permettant d'imprimer directement des éléments de sécurité sur les étiquettes des bidons dans les imprimeries du monde entier. Un processus qui élimine la nécessité d'une étiquette de sécurité distincte, avec à la clé une réduction du gaspillage de matériaux (ou le besoin d’encres supplémentaires) et une amélioration des processus de production.

Au-delà des gains d'efficacité en matière de production, ValiGate® offre également des avantages significatifs pour le consommateur, par le biais d’un processus d'authentification facile à utiliser qui ne nécessite pas d'application dédiée. En effet, les consommateurs peuvent vérifier instantanément l'authenticité des produits en scannant le motif de sécurité intégré dans un QR code à l'aide de leur smartphone, ce qui permet une authentification sûre et simple des produits.

En outre, cette expérience consommateur est encore amplifiée par le module numérique "Scribos 360 interaction", partie intégrante de la plateforme numérique Scribos 360 (rebaptisée Lub360 pour cette initiative), liée à l'élément de sécurité. Ce module numérique favorise l'engagement du client et la fidélité à la marque en ajoutant des boutons promotionnels qui apparaissent au client final après avoir scanné le QR code.

Les différentes marques peuvent ainsi intégrer stratégiquement des liens vers leurs sites web, leurs réseaux sociaux, leurs jeux-concours ou leurs programmes de fidélité, une démarche qui permet d'augmenter les taux de scan et d'approfondir l'interaction avec le client. Ces boutons offrent diverses options de configuration, allant de solutions standards à des solutions hautement personnalisées.