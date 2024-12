Kennol et Petronas Lubricants International deviennent partenaires

Kennol Performance Oil et Petronas Lubricants International (PLI), la branche lubrifiants du pétrolier malaisien, ont annoncé récemment leur accord de partenariat sur le marché français. Ils lanceront une gamme de produits en cobranding dédiée à l’automobile.

Sous les yeux de son père Olivier (debout au centre), en particulier, Léa Morihain paraphe le contrat de partenariat avec Petronas, représenté par Giuseppe Pedretti. ©Kennol-Petronas Lubricants International

La démarche est suffisamment rare dans le secteur pour être mise en avant. Début novembre 2024, Kennol et Petronas Lubricants International, la branche lubrifiants de Petronas basée à Kuala Lumpur (Malaisie), ont annoncé un accord de partenariat exclusif en France. Cette collaboration associe l’expertise technologique de Petronas à la connaissance approfondie des réseaux de distribution français de Kennol, dans le but de capter une part significative du marché de la distribution.

Forts de leurs atouts respectifs, les deux fabricants ont décidé de lancer une gamme de lubrifiants en cobranding, sous le nom de Petronas Synthium Kennol. Dédiée aux consommateurs finaux, elle comporte treize huiles moteur couvrant une grande majorité du parc automobile national. En outre, afin de se démarquer sur les linéaires, les emballages cobrandés disposeront d’un design d’étiquette spécifique.

De nouvelles opportunités commerciales et de service

Partant de là, les deux parties ne manquent pas de mettre en avant les opportunités commerciales et de service client que ce partenariat crée. "La France est un marché de croissance stratégique pour PLI, et notre partenariat avec Kennol nous permet de renforcer notre présence, souligne Giuseppe Pedretti, directeur général régional EMEA de PLI. Le positionnement de la nouvelle gamme Petronas Synthium Kennol signifie que nous pouvons interagir directement avec les utilisateurs, ce qui n’était pas possible pour nous auparavant. De plus, la fabrication locale des produits et l’échelle logistique offrent une plus grande flexibilité de la chaîne d’approvisionnement avec des délais de livraison courts et des coûts compétitifs".

Pour la société familiale de Cholet (49), il est question de préparer l’avenir. "Chez Kennol, nous avons quarante ans de relations commerciales avec les détaillants français, les centres de réparation rapide et les distributeurs de pièces, rappelle Léa Morihain, directrice générale de Kennol. Cela fait de nous une marque de confiance sur le marché français. Le partenariat avec Petronas nous donne accès à des informations techniques et à une visibilité sur les technologies futures, ce qui renforcera notre développement produit. Cela nous donnera l’opportunité d’innover et de nous étendre vers de nouveaux marchés pour développer notre présence". À noter que ce partenariat a pris effet immédiatement après son annonce.