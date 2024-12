Fuchs à l’heure des "smart services"

Fuchs lance le bar à huile pour tonnelets, l’une des solutions d’équipements d’atelier issue des "smart services". Il s'agit pour la marque d'optimiser la gestion des lubrifiants via des services complémentaires.

Lancé dans le cadre des "smart services" de Fuchs, le bar à huile pour tonnelets peut accueillir la palette classique de lubrifiants proposés à l’après-vente. ©Fuchs

Transformer la gestion traditionnelle de la lubrification dans l’optique d’apporter aux clients des services adaptés, telle est la vocation des "smart services" Fuchs, nouvelle appellation relative aux solutions d’équipements et de services proposées par la marque de Nanterre. Que ce soit pour le stockage, la distribution ou l’utilisation des lubrifiants, les smart services offrent une gestion intelligente de la lubrification en fournissant des solutions innovantes, proactives et connectées, adaptées au secteur de l’entretien et de la réparation.

Dans ce registre figurent déjà, notamment, Fuchs Gear +, la station automatisée pour la vidange des boîtes automatiques dotée d’une base de données intégrée, ou encore le concept d’analyse d’huile. En 2025, de nouvelles offres connectées à valeur ajoutée verront le jour. Mais aujourd’hui, l’heure est au lancement du bar à huile spécial tonnelets. Un lancement pour le moins légitime dans la mesure où Fuchs propose plus de 100 références d’huiles en conditionnements tonnelets par le biais d’une offre adaptée aux besoins des différents marchés de l’après-vente : automobile, poids lourds, agriculture et TP en particulier.

Modulable, le nouveau bar à huile peut accueillir trois ou six tonnelets de 60 L de lubrifiants Fuchs, qu’il s’agisse des références majeures d’huiles moteur, d'huiles de transmission, d'huiles hydrauliques et même d'antigels. Doté d’un bac de rétention en acier galvanisé (avec caillebotis) d’une capacité de 440 litres et de brocs de versement, il se présente comme une solution pratique et efficace pour simplifier les approvisionnements et mieux gérer les stocks en atelier.