Autobiz constate une reconstitution des réserves de voitures d'occasion

Les stocks de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans sont repartis à la hausse en mars 2026. Tel est le constat dressé par Autobiz dans son rapport d'étude mensuelle. La société d'analyse de données de marché a estimé que le mois s'est achevé avec 457 000 VO en parc chez les distributeurs, soit 3,4 % de plus que le mois précédent.

Comparativement à mars de l'an passé, la réserve a aussi gonflé de 8,6 %. À vrai dire, les professionnels français cumuleraient le deuxième plus haut total de voitures d'occasion des quatorze derniers mois. Le pic ayant été atteint en janvier 2026 quand, après une contre-performance, les enseignes terminaient avec 473 000 unités.

Une rotation en amélioration

Mais comme la dynamique commerciale est moins dégradée qu'en mars 2025 et mars 2024, la liquidité du stock s'affiche en légère amélioration. Il faudrait deux mois pour faire tourner intégralement le stock actuel. L'an passé, cet indicateur était à 2,1 mois et à 2,8 il y a une paire d'années.

La rotation a fait l'objet d'une analyse spécifique de la part d'Autobiz. Au premier trimestre 2026, BYD a été la marque la plus rapide à tourner puisque ses modèles d'occasion restent en moyenne 61 jours sur parc. La marque chinoise devance Dacia (64 jours) et Seat (69 jours).

Un progrès global qui se fait à la faveur d'une agressivité commerciale. Encore une fois, les revendeurs de toute obédience ont préféré placer leurs voitures d'occasion sous la cote pour séduire le chaland. En moyenne, les étiquettes de prix affichaient ainsi un tarif en moyenne de 220 euros inférieur à la recommandation d'Autobiz.