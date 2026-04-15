Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Autobiz constate une reconstitution des réserves de voitures d'occasion

Publié le 15 avril 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Dans son baromètre mensuel, la société d'analyse de données de marché révèle que les stocks de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans ont repris de la consistance en mars 2026. Pour Autobiz, il y aurait 457 000 VO en parc chez les distributeurs, soit +3,4 % par rapport à février dernier.
Autobiz étude VO
D'après Autobiz, les distributeurs totalisaient 457 000 VO de moins de sept ans en parc à fin mars 2026. ©JA

Les stocks de voitures d'occasion âgées de moins de sept ans sont repartis à la hausse en mars 2026. Tel est le constat dressé par Autobiz dans son rapport d'étude mensuelle. La société d'analyse de données de marché a estimé que le mois s'est achevé avec 457 000 VO en parc chez les distributeurs, soit 3,4 % de plus que le mois précédent.

 

Comparativement à mars de l'an passé, la réserve a aussi gonflé de 8,6 %. À vrai dire, les professionnels français cumuleraient le deuxième plus haut total de voitures d'occasion des quatorze derniers mois. Le pic ayant été atteint en janvier 2026 quand, après une contre-performance, les enseignes terminaient avec 473 000 unités.

 

Une rotation en amélioration

 

Mais comme la dynamique commerciale est moins dégradée qu'en mars 2025 et mars 2024, la liquidité du stock s'affiche en légère amélioration. Il faudrait deux mois pour faire tourner intégralement le stock actuel. L'an passé, cet indicateur était à 2,1 mois et à 2,8 il y a une paire d'années.

 

La rotation a fait l'objet d'une analyse spécifique de la part d'Autobiz. Au premier trimestre 2026, BYD a été la marque la plus rapide à tourner puisque ses modèles d'occasion restent en moyenne 61 jours sur parc. La marque chinoise devance Dacia (64 jours) et Seat (69 jours).

 

Ouestfrance-auto disparaît, laissant toute latitude à Zoomcar

 

Un progrès global qui se fait à la faveur d'une agressivité commerciale. Encore une fois, les revendeurs de toute obédience ont préféré placer leurs voitures d'occasion sous la cote pour séduire le chaland. En moyenne, les étiquettes de prix affichaient ainsi un tarif en moyenne de 220 euros inférieur à la recommandation d'Autobiz.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Ouestfrance-auto disparaît, laissant toute latitude à Zoomcar

Ouestfrance-auto disparaît, laissant toute latitude à Zoomcar

Les utilitaires d'occasion parachèvent un bon premier trimestre 2026

Les utilitaires d'occasion parachèvent un bon premier trimestre 2026

Location courte durée : ADA Complémentaire compte doubler son réseau

Location courte durée : ADA Complémentaire compte doubler son réseau

Automobile : l'électrification trouve son chemin dans le Grand Paris

Automobile : l'électrification trouve son chemin dans le Grand Paris

Voitures électriques d'occasion : 60 % des revendeurs parient sur une baisse des prix

Voitures électriques d'occasion : 60 % des revendeurs parient sur une baisse des prix

Volkswagen : Gwénael Guégan succède à François Bacquet au sein de Mobility Solutions

Volkswagen : Gwénael Guégan succède à François Bacquet au sein de Mobility Solutions

Laisser un commentaire

cross-circle