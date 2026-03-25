Huiles usagées : Cyclevia tire un premier bilan encourageant de son expérimentation de collecte nationale

Du 9 juin au 8 décembre 2025, Cyclevia a mené sur le territoire français une expérimentation de grande ampleur visant à collecter des huiles usagées et leurs emballages. Une démarche réalisée en partenariat avec les enseignes Norauto, Carter-Cash et Midas, et inspirée d’une première expérimentation de collecte réussie en Guadeloupe entre 2023 et 2024, avec près de quatre tonnes d’huiles usagées recueillies en six mois.

Ainsi, durant six mois, 21 nouveaux points de collecte ont été installés dans quatre régions : Hauts-de-France (59, 62), Île-de-France (77), Grand Est (10) et Paca (13, 83, 84). Placés en accès libre et gratuit sur les parkings des centres participants (10 Norauto, 10 Carter-Cash, 1 Midas), ces points d’apport volontaire ont renforcé le maillage des déchèteries existantes sur le territoire et ont offert aux particuliers une solution de proximité pour se débarrasser de leurs huiles usagées, plus en phase avec leur quotidien et leurs habitudes de consommation (centre-ville, zone commerciale, etc.).

Un reporting mensuel transmis à Cyclevia

Sur le plan pratique, c’est le groupe Chimirec, très bien implanté sur le territoire, qui s’est chargé du ramassage et de différentes étapes sur ses sites en vue du transport des déchets vers les centres de traitement/régénération. De quoi effectuer un reporting mensuel, transmis à Cyclevia.

Concrètement, en prenant en compte toutes les enseignes, l’opération a débouché sur 196 collectes au total, pour un nombre de bidons collectés de 12 467 équivalents à 6,4 tonnes (dont 2 % d’emballages non d’origine) et un volume de 56 tonnes d’huiles usagées. À ce niveau, le bilan fait état de presque 4 tonnes de liquides non conformes, dont 92 % de liquide de refroidissement.

Toujours sur un plan global, le bilan laisse ressortir que le mois de septembre s’est révélé le plus porteur pour les huiles usagées (novembre se situant presque au même niveau), tandis que le mois d’octobre arrive en tête pour le nombre de bidons. Maintenant, pour ce qui concerne les enseignes, la palme revient à Carter-Cash. Particulièrement bien implantée dans les Hauts-de-France (notamment à Wattrelos et Feignies), l’enseigne a réalisé les 2/3 des collectes (133) via ses dix sites. De son côté, Norauto a réalisé le tiers des collectes (61), via ses dix sites également.

Former les responsables d’enseignes sur le terrain

En ce qui concerne Midas, présent sur l’opération via un seul site (Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais), la donne se veut différente avec seulement deux collectes. "Certes, le nombre de collectes se révèle réduit mais nous l’expliquons par la typologie de la clientèle, plutôt positionnée premium, explique Latifa Braïda, chargée d’études techniques chez Cyclevia. Les clients de l’enseigne ne font tout simplement pas leur vidange eux-mêmes".

Plus globalement, l’opération a permis de tirer plusieurs enseignements. "En particulier, nous nous sommes rendus compte qu’il fallait vraiment former les responsables d’enseigne sur le terrain, fait remarquer Latifa Braïda. En outre, il convient de mettre en place des équipements de prévention (kits), et de réaliser des tests de mise en place du dispositif".

Dans les faits, la réactivité de Cyclevia lui a permis de s’adapter à chaque incident, en assurant la fluidité des flux. Du côté des usagers, et ceci afin de limiter les non-conformités, l’éco-organisme note également la nécessité d’une communication orale tout au long de l’opération, en complément de la communication écrite sur site et de la campagne de sensibilisation réalisée dans les médias locaux. Le tout dans l’optique de promouvoir les bonnes pratiques (manipulation, stockage…) et de créer de nouvelles habitudes, un réflexe à long terme.