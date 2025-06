Cyclevia expérimente la collecte d'huiles usagées dans toute la France

En s’associant aux enseignes Norauto, Carter-Cash et Midas, l’éco-organisme Cyclevia vient de lancer une expérimentation de collecte d’huiles usagées et de leurs emballages de grande ampleur dans l’Hexagone.

Installé sur le parking du Norauto de Dammarie-les-Lys (77), ce point de collecte est à même d’inciter les automobilistes à adopter une démarche visant à protéger l’environnement.

Fort d’une première expérimentation de collecte réussie en Guadeloupe entre 2023 et 2024, avec près de quatre tonnes d’huiles usagées recueillies en six mois, Cyclevia adapte sa solution au contexte hexagonal. Ainsi, à l’issue d’un appel à candidatures mené fin 2024, l’éco-organisme a noué un partenariat avec trois enseignes clés de l’entretien automobile et de la distribution, à savoir Norauto, Carter-Cash et Midas.

Pour Cyclevia, cette démarche illustre la volonté d’aller chercher la dernière goutte d'huile usagée auprès des particuliers. Ce partenariat est aussi un moyen concret de répondre aux ambitions des trois enseignes en matière de gestion des déchets, comme aux attentes grandissantes de leurs clients en termes de responsabilité et d’impact.

Des points d’apport volontaire visant à renforcer le maillage des déchèteries

Ainsi, depuis le 9 juin 2025 et pour six mois, 21 nouveaux points de collecte sont installés dans quatre régions : Hauts-de-France (59, 62), Île-de-France (77), Grand-Est (10) et PACA (13, 83, 84). Placés en accès libre et gratuit sur les parkings des centres participants (10 Norauto, 10 Carter-Cash, 1 Midas), ces points d’apport volontaire renforcent le maillage des déchèteries existantes sur le territoire et offrent aux particuliers une solution de proximité pour se débarrasser de leurs huiles usagées, plus en phase avec leur quotidien et leurs habitudes de consommation (centre-ville, zone commerciale, etc.).

Sur un plan pratique, c’est le groupe Chimirec, très bien implanté sur le territoire, qui se charge du ramassage et du transport des déchets. Ces derniers sont ainsi collectés, regroupés et triés, à l’issue de quoi un rapport quantitatif et qualitatif sera communiqué à Cyclevia, lui permettant de caractériser précisément les gisements. Les huiles usagées collectées sont livrées en centre de régénération et redeviendront, après traitement, en grande partie de l’huile neuve. Les emballages souillés, quant à eux, faute de solutions plus vertueuses pour le moment, serviront de combustible de substitution pour les fours des cimenteries et usines à chaux.

Une campagne de sensibilisation portée par chacune des enseignes

"Cette expérience pratique de la collecte, associée à la connaissance factuelle des gisements, nous seront notamment très utiles dans le cadre de notre activité opérationnelle et la probable prochaine responsabilité qui va nous être confiée concernant les emballages de vente des produits de la filière", fait remarquer André Zaffiro, directeur général de Cyclevia.

À noter qu’une campagne de sensibilisation, portée par chacune des enseignes et cosignée par Cyclevia, a également débuté depuis le 9 juin dans les quatre régions concernées. Elle s’étendra, via un investissement média important, sur les six mois de l’opération. De l’affichage, des messages radio et digitaux, de la signalétique et de l’information sur les points de collecte sont ainsi en mesure d’orienter les particuliers qui pratiquent eux-mêmes la vidange de leur véhicule. Ce dispositif multicanal a également pour objectif de faire de la pédagogie autour de ces déchets pas comme les autres.